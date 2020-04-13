Лесные пожары в Чернобыле почти достигли хранилищ с радиоактивными отходами

Лесные пожары, охватившие весь центр Чернобыльской зоны, вплотную подбираются к хранилищам высокоактивных радиационных отходов.

Огонь полыхает всего в двух километрах от складов в Припяти, сообщил на своей странице в Facebook член общественного совета при Госагентстве Украины по вопросам управления зоной отчуждения Ярослав Емельяненко.

По его словам, пламя уже почти добралось до склада отходов «Подлесный» в Припяти, где хранятся наиболее высокоактивные радиационные отходы со всей Чернобыльской зоны отчуждения и самой АЭС.

Емельяненко отмечает, что пожары тушат уже десятый день, однако, несмотря на работу спасателей, огонь перекидывается на новые участки.

Ранее «Ридус» писал о том, что пожарные не могут совладать с огнем в зоне еще с 4 апреля. На заброшенной территории уже полностью сгорели 12 сел и закрытый военный городок Чернобыль-2, а также участок так называемого Рыжего леса. Причиной пожара называют поджог.