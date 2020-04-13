Лесные пожары в Чернобыле почти достигли хранилищ с радиоактивными отходами
- 13 апреля 2020, 20:05
- Георгий Самсонов, журналист «Ридуса»
Лесные пожары, охватившие весь центр Чернобыльской зоны, вплотную подбираются к хранилищам высокоактивных радиационных отходов.
Огонь полыхает всего в двух километрах от складов в Припяти, сообщил на своей странице в Facebook член общественного совета при Госагентстве Украины по вопросам управления зоной отчуждения Ярослав Емельяненко.
По его словам, пламя уже почти добралось до склада отходов «Подлесный» в Припяти, где хранятся наиболее высокоактивные радиационные отходы со всей Чернобыльской зоны отчуждения и самой АЭС.
Емельяненко отмечает, что пожары тушат уже десятый день, однако, несмотря на работу спасателей, огонь перекидывается на новые участки.
Ранее «Ридус» писал о том, что пожарные не могут совладать с огнем в зоне еще с 4 апреля. На заброшенной территории уже полностью сгорели 12 сел и закрытый военный городок Чернобыль-2, а также участок так называемого Рыжего леса. Причиной пожара называют поджог.
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