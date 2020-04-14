Топ-6 фейков о вакцине от коронавируса

Создание вакцины от коронавируса волнует всех людей на планете, так как практически не осталось мест, куда бы не проник COVID-19.

«Ридус» собрал самые популярные фейки о вакцине от коронавируса, а также пообщался с ведущими иммунологами, которые рассказали, как обстоят дела на самом деле.

Вакцина будет готова завтра/в мае/летом

Почти каждый день даты «выхода» вакцины меняются, и хочется узнать, кто их придумывает. Никаких официальных данных о том, когда будет готова вакцина нет, и ее не может быть, так как тестирование препаратов — процесс непредсказуемый.

Да, говорят, что первая вакцина появится чуть ли не в июне, но это вряд ли. Даже если вакцина появится завтра, она не решит глобальную проблему. В любом случае, вакцина нужна, так как вирус от нас никуда не уйдет, он уже будет жить среди нас. Но смогут ли ученые вообще создать вакцину, так как вакцину от SARS, над которой трудились несколько лет, так и не создали, — рассказал «Ридусу» Виталий Зверев, научный руководитель НИИ вакцин и сывороток им. Мечникова.

Предположить более-менее точную дату выхода вакцины можно будет только после завершения клинических испытаний на людях, говорят эксперты. Например, в ВОЗ считают, что первая вакцина от коронавируса появится через год-полтора.

Людей чипируют во время анализа на COVID

Еще один конспирологический миф заключается в том, что во время диагностики на коронавирус, медики-фашисты собирают наши генетические данные, которые вносятся в специальный тайный реестр.

Зачем это делают? Вариантов масса: продать данные о геноме рептилоидам, разработать на основе этих данных вакцину и вместе с ней закачать в людей другие опасные вирусы, а также чипировать все население планеты, чтобы управлять ими, как марионетками.

Этот фейк появился достаточно давно, но с новой силой о нем заговорили после выступления руководителя Федерального медико-биологического агентства Вероники Скворцовой, которая сказала, что в России разрабатываются чипы, которые будут определять коронавирус в организме за 15−20 минут.

«Ридус» спросил у Зверева, о каких чипах идет речь.

Речь, скорее всего, шла о ДНК-микрочипах, которые давно известны ученым. Это такая технология, которая применяется для определения ДНК или РНК при экспресс-анализах, — пояснил научный руководитель НИИ вакцин и сывороток им. Мечникова.

Как видите, никакие чипы при вакцинации в нас вживлять не собираются, хотя, у конспирологов другое мнение на этот счет.

Вакцина всех спасет и исцелит

Многие воспринимают вакцину, как волшебный эликсир, который сию же минуту не только обеспечит пожизненный иммунитет, но и исцелит от тяжелой формы COVID. К сожалению, это не так.

Как и большинство прививок, вакцина лишь снижает риск заражения, а также уменьшает количество осложнений, если вы вдруг заразитесь. Но, тем не менее, вакцинация нужна. Другой вопрос, как часто ее нужно будет делать, какой иммунитет она будет давать.

В разговоре с «Ридусом» Зверев отметил, что, скорее всего, когда вакцина будет создана, коронавирусом переболеет 70% населения планеты. Большинство, конечно, в легкой форме.

Если бы вы спросили меня, стоит ли сейчас идти добровольцем и испытывать вакцину, то я бы вам не советовал это делать. Вакцины не создаются за месяц, два и даже полгода. Должно пройти время, которое покажет все осложнения, вызываемые вакциной. Не стоит забывать, что вакцина — это не препарат, таблетка, которая дается больным. Вакцины ставят здоровым людям, поэтому она должна быть в первую очередь безопасной, и уже потом только можно говорить об эффективности, — сообщил «Ридусу» иммунолог Виталий Зверев.





Вакцинироваться заставят всех

Одни ждут появления вакцины, другие — беспокоятся, что вакцинация от коронавируса будет иметь обязательный характер. Предпосылок к тому, что вакцина на законодательном уровне станет таковой нет, уверены эксперты.

Профессор Михаил Костинов, заведующий лаборатории ГУ НИИ вакцин и сывороток им. И. И. Мечникова, иммунолог, д. м. н., рассказал «Ридусу», что когда появится вакцина от коронавируса, она будет так же, как и остальные, иметь рекомендованный характер.

Заставить вас ее делать никто не сможет. В первую очередь она будет рекомендована людям с хроническими заболеваниями, а также людям старше 50 лет, которые находятся в группе риска. Но не стоит ожидать, что вакцину сделают быстро. Несмотря на то, что сейчас ученые во всем мире, и в России в том числе, работают над созданием вакцины, она появится в лучшем случаев в конце лета. Но создать — не значит применять. Нужны исследования, статистика, испытания. Возможно, одновременно будет создано сразу несколько вакцин, из которых будут выбирать самую эффективную, поэтому неизвестно, вакцину какой страны будут применять именно у нас. Но в России ведутся разработки, так что мы тоже не отстаем от других стран, — пояснил «Ридусу» эксперт.

Но, даже если кто-то откажется от прививки (он имеет на это полное право), то это не помешает развитию массового иммунитета от заболевания. Если в популяции подавляющее большинство людей привито, то возбудитель не может размножаться и эффективно передаваться, значит, эпидемия не возникнет.

Первыми вакцину получат олигархи и москвичи

Еще один миф — вакцина будет очень дорогой, и получить ее смогут только избранные. Также некоторые считают, что вакцину готовят коммерческие частные компании.

Этот фейк медики опровергали неоднократно, так как за выпуск любой вакцины отвечает Министерство здравоохранения РФ.

Дело в том, что сами вакцины изготавливаются в научных институтах, где они проходят многочисленные проверки и тестирования, после чего их выпуск одобряется Минздравом.

Не надо опасаться, что до массового вакцинирования допустят непроверенный препарат. Но стоит помнить, что реклама в интернете, предлагающая сироп/укол/заговор от коронавируса — это мошенничество.

Билл Гейтс искусственно создал вирус и хочет всех убить

Конечно, не обошлось и без Гейтса, который является известным противником антипрививочников. Ежегодно создатель и глава компании Microsoft инвестирует огромные суммы в создание и разработку вакцин, поэтому его приплели и к коронавирусу.

Все началось в далеком 2010 году, когда на одном из выступлений Билл Гейтс сказал: «Вакцины являются ключом к сокращению населения мира. У нас 6,8 миллиардов людей. Цифра стремится к 9 миллиардам. Если мы очень постараемся и поработаем над вакцинами, над здравоохранением, над службами репродуктивного здоровья, то мы сократим цифру на 10−15%"

Фразу как обычно вырвали из контекста, так как Гейтс имел ввиду не сокращение населения, а сокращение роста заболеваемости.

Во время пандемии антипрививочники снова вспомнили о Гейтсе, который, может быть причастен не только к разработке вакцин, но и к искусственному созданию вируса.