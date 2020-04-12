Москвичей предупредили о мошенничестве с цифровыми пропусками в соцсетях

В соцсетях появились мошенники, предлагающие жителям столицы оформить цифровые пропуска для передвижения по городу.

Как сообщили ТАСС в пресс-службе Департамента информационных технологий Москвы, накануне старта оформления пропусков в интернете активизировались мошенники.

«Так, в Telegram появился бот… который предлагает горожанам оформить пропуск через мессенджер, — сказал собеседник агентства. — Он запрашивает номер телефона и персональные данные гражданина, в том числе паспортные».

В пресс-службе напомнили, что согласно указу мэра Москвы от 11 апреля, существуют три способа получения цифровых пропусков: на портале mos.ru, по телефону единой справочной службы правительства Москвы +7 (495) 777-77-77 и через СМС на короткий номер 7377. Любой другой способ является неофициальным и может быть использован мошенниками для незаконного получения персональных данных горожан.

Также следует помнить, что цифровые пропуска оформляются бесплатно. Если же пропуск предлагают оформить за деньги — это мошенники. О подобных случаях нужно сообщать в полицию.

Накануне мэр Москвы Сергей Собянин подписал указ, согласно которому для поездок в Москве и Подмосковье на личном и общественном транспорте вводятся цифровые пропуска. Начать их оформление можно будет с 13 апреля, а с 15 апреля их наличие для поездок станет обязательным.

