В Мосгордуме рассказали, чем будет грозить водителям отсутствие пропуска

После введения в действие цифровых пропусков любой сотрудник органов внутренних дел сможет остановить транспортное средство и потребовать от водителя предъявить этот документ.

В соответствии с федеральным законом о полиции на это имеют право сотрудники ГИБДД, полиции и ППС.

«Если совершается административное нарушение с использованием транспортного средства, на нарушителя составляется протокол», — сообщил «Интерфаксу» депутат Мосгордумы Кирилл Щитов.

Он пояснил, что норма о нарушении режима повышенной готовности с помощью транспортного средства, за которую предполагается штраф в 5 тысяч рублей, в городском законодательстве была «спящей». Однако после введенных указом мэра Москвы правил передвижения на личном транспорте можно составлять протокол в случае нарушения.

При этом Щитов обратил внимание на то, что сотрудники Росгвардии не имеют право составлять протоколы о нарушениях. Они могут только поинтересоваться о перемещениях гражданина.

Как сообщили ТАСС в пресс-службе мэра и правительства Москвы, таксисты будут проверять наличие цифрового пропуска у пассажира с помощью мобильного приложения.

Кроме того, спецпропуск потребуется для передвижения по Москве на велосипеде, электросамокате и других транспортных средствах, сообщил РИА Новости руководитель департамента торговли и услуг Алексей Немерюк.



Ранее «Ридус» писал о том, что мэр Москвы Сергей Собянин подписал указ, согласно которому для поездок в Москве и Подмосковье на личном и общественном транспорте вводятся цифровые пропуска. Начать их оформление можно будет с 13 апреля, а с 15 апреля их наличие для поездок станет обязательным.