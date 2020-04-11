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Малый и средний бизнес временно освободят от уплаты аренды госимущества

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© Игорь Ставцев/Коллаж/Ridus

© Игорь Ставцев/Коллаж/Ridus

В связи с ситуацией с коронавирусом в России субъекты малого и среднего предпринимательства будут временно освобождены от уплаты аренды федерального имущества.

Это коснется предприятий в сфере авиа- и автоперевозок, культуры, спорта, туризма и общепита.

Данное ослабление будет действовать в течение апреля, мая и июня, сообщает РИА Новости.

Поскольку период с 30 марта до 30 апреля объявлен в стране нерабочим из-за пандемии коронавируса, власти уже ввели для поддержки бизнеса отсрочку по налогам на полгода, а на банкротства предприятий временно введут мораторий.

Ранее «Ридус» писал о том, что премьер-министр РФ Михаил Мишустин подписал перечень поручений для реализации указаний главы государства Владимира Путина, которые были даны на совещании с главами регионов по борьбе с распространением коронавируса накануне. В частности, Минфину и Минтруду поручено внести проект постановления, предусматривающий предоставление малому и среднему бизнесу отсрочек по уплате страховых взносов в государственные внебюджетные фонды на шесть месяцев, а также рассрочек по налогам и сборам, сроки уплаты которых правительство продлило, на срок не менее года.

В субботу, 11 апреля, Мишустин подписал постановление о включении стоматологий и кинотеатров в список отраслей, наиболее пострадавших от эпидемии коронавирусной инфекции.

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