Ветеринары: держите кошек дома во время пандемии

Международная ассоциация ветеринаров уверена, что во время эпидемии коронавируса кошки должны оставаться дома у своих хозяев, а не гулять сами по себе. Это особенно важно, если вы находитесь на самоизоляции с симптомами коронавируса, отмечают ветеринары.

Конечно, это возможно, если у вашей кошки нет никаких медицинских противопоказаний постоянно находится в закрытом помещении. Например, некоторые кошки не могут оставаться в помещении по медицинским причинам, связанным со стрессом, — говорят специалисты.

На сегодняшний день нет никаких доказательств, что кошки могут заражать своих хозяев коронавирусом, однако, они могут передать COVID-19 другим животным. Поэтому не стоит разжигать эпидемию коронавируса среди кошек.

Также неизвестно, заражаются ли кошки непосредственно от своих хозяев или им передается вирус через зараженные поверхности.

Именно поэтому нашим главным советом для владельцев домашних животных по-прежнему является хорошая гигиена рук. Очень важно, чтобы люди не паниковали по поводу своих домашних животных, а просто соблюдали общепринятые правила.

Несмотря на то, что животные не могут заразить хозяев, не нужно забывать о соблюдении стандартных мер гигиены, особенно это касается собак, с которыми вы ежедневно гуляете на улице. Владельцам домашних животных по-прежнему рекомендуется соблюдать ряд правил: им следует мыть руки до и после контакта с питомцами, их пищей и посудой для корма.

По последним данным, кошки болеют коронавирусом практически бессимптомно, и выздоравливают в течение недели. Ветеринары считают, что пока вирус не представляет особую опасность для животных.