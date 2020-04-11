Как положительный тест на COVID у матери влияет на ребенка

Известно, что дети меньше подвержены коронавирусу, однако, гинекологи не рекомендуют женщинам беременеть в период эпидемии, так как данных о здоровье зараженных детей не так много, чтобы делать точные выводы.

Тем не менее, во всем мире родилось уже несколько десятков детей, матери которых были заражены коронавирусом на поздних сроках беременности. Доктор Элисон Стьюб, президент Академии грудного вскармливания, еще раз рассказал о рисках передачи вируса от матери к ребенку.

Хотя многие организации общественного здравоохранения рекомендовали держать матерей и младенцев вместе, центры США по контролю и профилактике заболеваний рекомендуют учреждениям рассмотреть вопрос о временном разделении матерей и младенцев до тех пор, пока мать не перестанет быть заразной.

Однако, в своем комментарии профессор акушерства и гинекологии отмечает, что нет никаких доказательств, что раннее разделение детей и матерей с подозреваемой или подтвержденной COVID-19 улучшает исходы.

В то время как разделение может свести к минимуму риск передачи вируса от матери к младенцу во время пребывания в больнице, это имеет потенциальные негативные последствия как для матери, так и для ребенка.

Во-первых, это нарушит грудное вскармливание, которое особенно важно для новорожденных детей. Например, у младенцев, которым не хватает контакта с кожей матери, как правило, выше частота сердечных сокращений и дыхания и ниже уровень глюкозы, - считает доктор Элисон Стьюб.

Авторы статьи подчеркивают, что, конечно, речь идет о легких формах коронавируса, когда женщина нормально себя чувствует, у нее не затруднено дыхание и нет сильного неконтролируемого кашля.

На сегодняшний день нет никакой необходимости или показаний категорически отделять детей от подозрительных или положительных матерей COVID-19, кроме как в обстоятельствах, когда медицинское состояние матери исключает ее уход за ребенком.

Даже если мать находится в тяжелом состоянии или по каким-то причинам хочет отделиться на время от ребенка, чтобы защитить его, не нужно лишать младенца материнского грудного молока, которое обеспечит ребенка сильным иммунитетом, считают врачи.