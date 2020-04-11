Как распространяется коронавирус в маленьких городах

В мире практически не осталось стран, до которых не добрался коронавирус. Германия тоже не стала таким исключением, и в немецкой общине Гангельт, расположенной на границе с Нидерландами, количество зараженных рекордно быстро возрастает.

Этот городок на своем примере показывает, как быстро может распространяться коронавирус, если не соблюдать общепринятые правила — дистанция, самоизоляция, гигиена, — говорят ученые.

Вирусологи сосредоточили свое внимание на этом городе, так как в самом начале вспышки коронавируса в Германии власти Гангельта проигнорировали опасность и провели февральский карнавал, на который прибыло большое количество туристов.

Мало того, что после праздника коронавирусом начали заболевать местные жители, но и туристы развезли вирус по своим городам. Для Гангельта, население которого всего 10 тысяч человек, даже 15 процентов заболевших — это большой показатель, так как местных больниц, врачей и лекарств на всех не хватает.

Также вирусологи на примере китайских городов создали компьютерную модель, показывающую, что для замедления эпидемии заболевших в Гангельте должно быть не менее 50%. Это значит, что затухания эпидемии в ближайшие месяцы ждать не стоит.

На этой неделе специалисты провели тестирование на COVID-19 1000 жителей немецкого городка и выяснили, что у каждого седьмого есть антитела к вирусу. При этом некоторые из людей, получивших иммунитет к COVID-19, не чувствовали никаких симптомов болезни.

Парадокс в том, что коронавирусом тут заразилось всего 15 процентов, но мы не можем сказать, что это хорошо. Мы считаем, что для того, чтобы говорить о затухании эпидемии, немецкий город должен приблизиться к порогу заболеваемости в 50−75% населения. То есть в Гангельте пик эпидемии еще не пройден, — заключили ученые.

Из-за того, что инкубационный период у коронавируса довольно-таки длинный, дожидаться пика эпидемии во многих городах и странах придется еще несколько месяцев, уверены ученые.