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С 13 апреля парковку для медиков в Москве сделают бесплатной

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© Артем Геодакян/ТАСС

© Артем Геодакян/ТАСС

Московские власти решили облегчить жизнь столичным медикам.

Как сообщает пресс-служба городского департамента транспорта, с 13 апреля медицинские работники смогут не платить за парковку своих автомобилей в Москве.

«Бесплатное право парковки получат все работники, чьи списки были переданы в департамент здравоохранения Москвы их медучреждениями», — приводит сообщение ФАН.

Ранее с идеей сделать бесплатной парковку для врачей и волонтеров выступил председатель комиссии Мосгордумы по безопасности, спорту и молодежной политике Кирилл Щитов. Мэр города Сергей Собянин давно поручил отменить плату за парковку медикам.

Как сообщал «Ридус», депутат Госдумы Иван Сухарев направил обращение к министру здравоохранения РФ Михаилу Мурашко, в котором предложил предоставить медицинским работникам, работающим с больными коронавирусом, дополнительный оплачиваемый отпуск.

Кроме того, 8 апреля президент РФ Владимир Путин предложил начиная с апреля ввести сроком на три месяца дополнительные выплаты медработникам, которые занимаются больными коронавирусной пневмонией: врачам — 80 тысяч рублей, а среднему звену и врачам скорой помощи — 50 тысяч. Фельдшеры и водители скорой будут получать 25 тысяч рублей.

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Вышло безумное приключение в стиле ренессанса «The Procession to Calvary»

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Джо Ричардсон выпустил свое приключение «The Procession to Calvary» и оно выглядит великолепно и немного абсурдно, как и его предшественник: как будто урезанная анимация Терри Гиллиама была обновлена в HD и превращена в игру.

Ваше путешествие проведет вас через богато детализированный пейзаж, построенный из сотен различных картин эпохи Возрождения. Вы будете красть корабли, кормить ослов, участвовать в конкурсе талантов, помогать неумелому уличному фокуснику, петь, танцевать, охотиться за сокровищами и общаться с богами.

Поклонники головоломок с приключенческими играми будут рады услышать, что в игре есть загадки. Одним из предметов вашего инвентаря является меч, который вы можете использовать, чтобы пропустить любые загадки, с которыми вы не сможете справиться. 

Геймеры, уже поигравшие в этом творение, отмечают, что игра отлично подходит к Пасхе.

Смотреть, как классические картины оживают, чтобы рассказать абсолютно нелепую историю - потрясающе. Идеально подходит к Пасхе.
Я хочу купить Джо Ричардсону бутылку очень хорошего вина. Игра использует просто невероятный потрясающий стиль.
Игра груба, жестока, иронична... а еще она может оскорбить ваши религиозные чувства, если у вас совсем всё плохо с иронией.

Безумное приключение «The Procession to Calvary» уже доступно в Steam, так что если вам не хватало чего-то сумасшедшего и сумасбродного, вы это нашли.

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