С 13 апреля парковку для медиков в Москве сделают бесплатной

Московские власти решили облегчить жизнь столичным медикам.

Как сообщает пресс-служба городского департамента транспорта, с 13 апреля медицинские работники смогут не платить за парковку своих автомобилей в Москве.

«Бесплатное право парковки получат все работники, чьи списки были переданы в департамент здравоохранения Москвы их медучреждениями», — приводит сообщение ФАН.

Ранее с идеей сделать бесплатной парковку для врачей и волонтеров выступил председатель комиссии Мосгордумы по безопасности, спорту и молодежной политике Кирилл Щитов. Мэр города Сергей Собянин давно поручил отменить плату за парковку медикам.



Как сообщал «Ридус», депутат Госдумы Иван Сухарев направил обращение к министру здравоохранения РФ Михаилу Мурашко, в котором предложил предоставить медицинским работникам, работающим с больными коронавирусом, дополнительный оплачиваемый отпуск.

Кроме того, 8 апреля президент РФ Владимир Путин предложил начиная с апреля ввести сроком на три месяца дополнительные выплаты медработникам, которые занимаются больными коронавирусной пневмонией: врачам — 80 тысяч рублей, а среднему звену и врачам скорой помощи — 50 тысяч. Фельдшеры и водители скорой будут получать 25 тысяч рублей.