Заключенные колонии в Иркутской области устроили бунт и пожар
- 10 апреля 2020, 19:55
- Георгий Самсонов, журналист «Ридуса»
В исправительной колонии № 15 под Ангарском в Иркутской области вспыхнул бунт.
Как сообщается на сайте регионального СУ СК РФ, 9 апреля во время отбоя один из осужденных не подчинился требованиям сотрудников колонии и нецензурно выражался в их адрес.
В это время несколько заключенных нанесли себе телесные повреждения. От их противоправных действий также пострадал сотрудник учреждения, говорится в сообщении.
В итоге было возбуждено уголовное дело по статье «Дезорганизация деятельности исправительного учреждения».
Позднее на территории колонии начался пожар. Mash опубликовал видео с места происшествия и комментарий очевидца событий.
По некоторым данным, заключенные подожгли лесопилку на территории колонии, после чего пожар перекинулся еще на два задания.
Как сообщил ТАСС источник в правоохранительных органах, в настоящее время идут ожесточенные столкновения части заключенных с бойцами спецназа ФСИН. «Подожжена машина противопожарной службы колонии, — сказал собеседник агентства. — Предположительно, это сделали бунтовщики».
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