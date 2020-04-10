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Заключенные колонии в Иркутской области устроили бунт и пожар

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© LifeShot

© LifeShot

В исправительной колонии № 15 под Ангарском в Иркутской области вспыхнул бунт.

Как сообщается на сайте регионального СУ СК РФ, 9 апреля во время отбоя один из осужденных не подчинился требованиям сотрудников колонии и нецензурно выражался в их адрес.

В это время несколько заключенных нанесли себе телесные повреждения. От их противоправных действий также пострадал сотрудник учреждения, говорится в сообщении.

В итоге было возбуждено уголовное дело по статье «Дезорганизация деятельности исправительного учреждения».

Позднее на территории колонии начался пожар. Mash опубликовал видео с места происшествия и комментарий очевидца событий.

По некоторым данным, заключенные подожгли лесопилку на территории колонии, после чего пожар перекинулся еще на два задания.

Как сообщил ТАСС источник в правоохранительных органах, в настоящее время идут ожесточенные столкновения части заключенных с бойцами спецназа ФСИН. «Подожжена машина противопожарной службы колонии, — сказал собеседник агентства. — Предположительно, это сделали бунтовщики».

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