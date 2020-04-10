Дроны в Италии будут измерять температуру у прохожих

В Италии начали тестировать дроны, которые помогут в борьбе с коронавирусом. Летающие беспилотники смогут не только отслеживать людей, которые нарушают карантин, но и будут измерять температуру у всех прохожих.

Как только дрон заподозрит неладное, он сразу же передаст информацию полиции, которая должна будет проверить данные. Например, лично измерить температуру у подозрительного прохожего.

На сегодняшний день в Италии зарегистрировано более 18 000 смертей от коронавируса. Сейчас это одна из немногих европейских стран, использующих полицейские беспилотники для борьбы с распространением вируса.

Дроны помогают полицейским контролировать посещение общественных мест. Например, во время карантина в Италии запрещено посещать парки, детские площадки, а также набережные. Если беспилотник заметит людей в карантинной зоне, то раздастся предупреждающий сигнал.

Он должен предупредить прохожего, что в этой зоне он не должен появляться. Если пешеход не покинет место, то сигнал будет передан в полицию, — говорится в заявлении.

Официальное число погибших в Ломбардии, промышленной зоне с населением в 10 миллионов человек, где и началась вспышка коронавируса, составило 10 022 человека рано утром 10 апреля. Это означает, что каждый 1000-й человек умер от коронавируса в течение нескольких недель.

Число погибших, по-видимому, достигло своего пика, и количество новых ежедневных случаев инфицирования снижается до такой степени, что в Италии вскоре может начаться снижение числа официально зарегистрированных случаев COVID-19.

Тем не менее Италия продолжает бороться с эпидемией и вводит дополнительные меры контроля, например измерение температуры у прохожих без специального разрешения.