Как правильно организовать учебу и досуг ребенка на карантине

Режим самоизоляции стал настоящим испытанием для многих российских семей. Дети, которые раньше проводили все дни, кроме выходных, в школе, теперь круглосуточно сидят дома. Что нужно делать родителям, чтобы самоизоляция не нанесла дочери или сыну психологической травмы? И как правильно организовать обучение и досуг ребенка во время вынужденного заточения? Обо всем этом рассказал в интервью «Ридусу» заведующий кафедрой детской и подростковой клинической психологии МИП Михаил Иванов.

По словам эксперта, ребенок, безусловно, должен соблюдать распорядок обычной учебной недели. Иначе он отстанет по школьной программе. Но при этом, говорит Иванов, учеба обязательно должна чередоваться с хобби, физическими упражнениями, развивающими занятиями и общением со сверстниками.

«Чередование деятельности — главное правило. Если родители будут постоянно заставлять ребенка учиться, то это грозит обострением отношений. Да, надо идти в ногу со школой, но переусердствовать в этом плане нельзя. Не стоит давать детям пресыщаться. В противном случае у ребенка возникнет чувство отторжения. И еще не нужно забывать о том обстоятельстве, что детям жизненно необходимо общение со сверстниками. В этом плане родителям помогут современные телекоммуникационные ресурсы. Сегодня достаточно просто организовать онлайн-общение с одноклассниками и товарищами по кружкам», — пояснил Иванов.

В начале дня — выполнение обязанностей по учебе. Вечером — отдых. Причем он не всегда должен быть совместным. Да, совместная деятельность — это здорово, я и сам не раз высказывался в пользу такого отдыха, но вместе с тем родители должны выделять время, чтобы ребенок мог побыть наедине с собой, со своим чувствами, мыслями. От переизбытка совместной деятельности ребенок истощается. Ну и конечно же, стоит ограничить свое потребление информации о коронавирусе. Не надо постоянно читать об этом заболевании в новостных лентах. Тревожность родителей по данному поводу будет передаваться детям, — заключил детский психолог.

Ранее преподаватель Московского института психоанализа Евгений Головинов отметил в беседе с корреспондентом «Ридуса», что переизбыток информации о распространении COVID-19 весьма негативно влияет на иммунную систему человека.

«Когда мы длительное время находимся в стрессе, то в конечном итоге возникают перегрузки, и нервная система автоматически выключается. Наступает стадия истощения. Таким образом, нервная система перестает поддерживать адекватную реакцию на внешние раздражители, в результате наш иммунитет серьезно ослабевает. Я не раз наблюдал, как люди заболевали после сильного эмоционального напряжения», — сказал Головинов.



Согласно данным оперативного штаба, в России за последние сутки зарегистрировано 1786 новых случаев заражения COVID-19, из них 1124 — в Москве.

