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Вырабатывается ли иммунитет к COVID-19 после выздоровления

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  • , журналист «Ридуса», отдел «Наука и технологии»
© pixabay

© pixabay

Главный американский иммунолог и инфекционист Энтони Фаучи в своем последнем интервью рассказал, что после заражения COVID-19 и успешного выздоровления у пациента вырабатывается иммунитет минимум на полгода.

Однако в Китае ранее уже были зарегистрированы случаи повторного заражения коронавирусом. Ученые делают вывод, что иммунитет от вируса может вырабатываться не у всех.

Энтони Фаучи считает, что на риск повторного заражения особенно влияют карантинные меры, а также меры гигиены, которые соблюдает пациент после заражения. Несмотря на то, что китайские ученые знают несколько случаев повторного заражения, их очень мало.

Большинство медиков уверено, что повторно заразиться коронавирусом маловероятно, а иммунитет должен вырабатываться минимум на полгода. Это значит, что переболевший COVID-19 в марте, в сентябре все еще будет иметь иммунитет.

Американские специалисты считают, что в начале осени возможна повторная волна коронавируса, поэтому у многих к этому моменту уже должен быть иммунитет. Также не стоит забывать о том, что ученые активно разрабатывают вакцину, которая поможет защитить людей от вируса.

Однако это лишь гипотезы и предположения ученых, а полноценных исследований еще нет. Например, согласно исследованию ученых из Фуданьского университета в Китае, у трети людей, вылечившихся от COVID-19, в крови не наблюдается достаточного уровня антител.

Это говорит о том, что такие люди рискуют повторно заразиться коронавирусом даже спустя несколько недель после болезни. В Южной Корее уже зафиксирован 51 случай повторного заражения коронавирусом спустя несколько недель после выздоровления.

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МВД зафиксировало резкий рост преступлений за неделю самоизоляции

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© Сергей Карпухин/ТАСС

© Сергей Карпухин/ТАСС

На протяжении недели самоизоляции в Москве с 30 марта по 8 апреля полиция зафиксировала снижение обращений граждан почти на 25%. В то же время, по статистика по некоторым преступлением стремительно возросла, сообщает Telegram-канал Life Shot.

За неделю самоизоляции граждан наблюдается стремительный рост по следующим преступлениям:

  • 517% квартирные кражи;
  • 333% домашнее насилие;
  • 140% драки в общественном месте;
  • 137% мошенничество;
  • 101% убийства;
  • 100% угоны.
    Отмечается, что за аналогичный период времени по некоторым преступление наблюдается спад:
  • 46% грабежи;
  • 72% кражи из офисов и предприятий;
  • 58% изнасилования.

Ранее «Ридус» писал о том, что в подмосковном Королеве на главного редактора местного портала составлен первый в России протокол за нарушение социальной дистанции в один метр, установленной Роспотребнадзором на время эпидемии по COVID-19.

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