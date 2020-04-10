Вырабатывается ли иммунитет к COVID-19 после выздоровления

Главный американский иммунолог и инфекционист Энтони Фаучи в своем последнем интервью рассказал, что после заражения COVID-19 и успешного выздоровления у пациента вырабатывается иммунитет минимум на полгода.

Однако в Китае ранее уже были зарегистрированы случаи повторного заражения коронавирусом. Ученые делают вывод, что иммунитет от вируса может вырабатываться не у всех.

Энтони Фаучи считает, что на риск повторного заражения особенно влияют карантинные меры, а также меры гигиены, которые соблюдает пациент после заражения. Несмотря на то, что китайские ученые знают несколько случаев повторного заражения, их очень мало.



Большинство медиков уверено, что повторно заразиться коронавирусом маловероятно, а иммунитет должен вырабатываться минимум на полгода. Это значит, что переболевший COVID-19 в марте, в сентябре все еще будет иметь иммунитет.

Американские специалисты считают, что в начале осени возможна повторная волна коронавируса, поэтому у многих к этому моменту уже должен быть иммунитет. Также не стоит забывать о том, что ученые активно разрабатывают вакцину, которая поможет защитить людей от вируса.

Однако это лишь гипотезы и предположения ученых, а полноценных исследований еще нет. Например, согласно исследованию ученых из Фуданьского университета в Китае, у трети людей, вылечившихся от COVID-19, в крови не наблюдается достаточного уровня антител.

Это говорит о том, что такие люди рискуют повторно заразиться коронавирусом даже спустя несколько недель после болезни. В Южной Корее уже зафиксирован 51 случай повторного заражения коронавирусом спустя несколько недель после выздоровления.