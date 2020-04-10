Можно ли «принести» коронавирус на продуктах из магазина

Медики советуют ходить в магазин и аптеку в одноразовых перчатках, а также дезинфицировать упаковку продуктов, чтобы избежать заражение коронавирусом.

Теперь, отправляясь в магазин, люди не только боятся заразиться от других покупателей, но и того, что вирус окажется на продуктах, которые они принесут в дом. Давайте разбираться, есть ли риск «съесть» коронавирус.

Недавние эксперименты показали, что коронавирус может оставаться на пластике три дня. Но, как считают ученые, для этого должны быть созданы идеальные условия. Однако даже при неблагоприятных условиях вирус может оставаться на упаковке примерно сутки.

Новые исследования, в которых ученые тестировали вирус в различных условиях, показали, что сейчас время активности коронавируса на поверхностях сократилось до 7 часов. Поэтому шансы купить именно «зараженный» товар, к которому недавно прикасался больной человек, тоже снижаются.

Но они все еще есть, поэтому не стоит забывать о правилах гигиены. Если вы чувствуете себя защищеннее, когда носите одноразовые перчатки в супермаркете, то, пожалуйста, носите. Но не забывайте о том, что трогать лицо, чесать нос и глаза в перчатках так же опасно, как и без них.

Другими словами, нет смысла носить перчатки, если вы продолжаете трогать лицо. Поэтому, придя из магазина, тщательно вымойте руки с мылом. Если есть антисептик, то можете продезинфицировать руки сразу после выхода из магазина.

После того как окажетесь дома и вымоете руки, выкладывайте покупки на поверхность, которую легко мыть и дезинфицировать. Если очень переживаете, протрите все упаковки салфеткой с антисептиком.



А вот изводить себя тем, что коронавирус находится в самих продуктах и вы его можете случайно «съесть», не стоит.