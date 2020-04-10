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Экипаж МКС поздравил Наталию Королеву с юбилеем

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Экипаж Международной космической станции поздравил прямо из космоса с 85-летним юбилеем Наталию Королеву, дочь легендарного советского ученого и конструктора ракетно-космических систем Сергея Королева.

«Мы искренне поздравляем Наталию Сергеевну с днем рождения. Она достойная дочь своего отца и большой ученый. Наталия Сергеевна посвящает массу времени популяризации космонавтики. Желаем ей долгих лет плодотворной деятельности», — говорят космонавты.

Наталия Королева является известным хирургом, доктором медицинских наук и лауреатом Государственной премии СССР. У нее трое детей. Старший сын — доктор медицинских наук Андрей Королев — занимает должность директора Европейской клиники спортивной травматологии и ортопедии. Второй сын — Сергей Королев — занимается предпринимательской деятельностью. Третий ребенок — дочь Мария Королева — тоже стала врачом.

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