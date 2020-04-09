Студентам разрешили подавать документы на социальную стипендию дистанционно

Студенты российских высших учебных заведений получили право подавать документы на государственную социальную стипендию в электронном виде. По окончании периода самоизоляции в условиях распространения коронавируса им придется предоставить соответствующие оригиналы бумаг. Об этом сказано в приказе главы Минобрнауки России Валерия Фалькова.

«Руководителям находящихся в ведении Министерства науки и высшего образования РФ организаций, осуществляющих образовательную деятельность по образовательным программам высшего образования, продлевать и назначать выплату государственной социальной стипендии на основании представленных студентами в электронном виде документов», — цитирует ТАСС текст приказа, распространенного пресс-службой министерства.

Если студент не может даже в электронном виде предоставить необходимые справки, а срок истекает в период с 15 марта по 15 мая 2020 года, размер материальной поддержки, назначенной вузом, не будет ниже социальной стипендии.

Государство выплачивает социальную стипендию сиротам, студентам, оставшимся без попечения родителей, инвалидам первой и второй группы, инвалидам с детства, ветеранам боевых действий, а также тем, кто подвергся воздействию радиации из-за катастроф и ядерных испытаний.

С 9 апреля 2020 года московские власти начали выплачивать жителям города федеральное пособие по безработице и региональную компенсационную доплату. О том, как получить помощь, рассказал мэр Собянин.