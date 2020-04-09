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Штрафовать за нарушение карантина на авто в Москве начнут с 10 апреля

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© Facebook

© Facebook

С 10 апреля в Москве начнут «жестко наказывать» штрафами нарушителей карантина по COVID-19, передвигающихся на личных автомобилях. К этой категории граждан относятся вернувшиеся из-за границы, лица с положительными результатами тестов на коронавирус, их близкие родственники и все, кто контактировал с зараженными, заявил мэр столицы Сергей Собянин.

«Мы видим все машины тех, кто должен на карантине сидеть, которые передвигаются по городу, а с завтрашнего дня будем уже жестко наказывать тех, кто нарушает этот карантин, разъезжая по городу», — цитирует слова градоначальника оперативный штаб Москвы по контролю и мониторингу ситуации с коронавирусом.

Собянин подчеркнул, что любой выход нарушителей карантина из подъезда фиксируется. До 10 апреля московские власти не предпринимали жестких мер, лишь призывая оставаться дома. Штрафы выписывались только в крайнем случае.

«Сегодня после принятых федеральных законов, регионального закона по изменениям в Административный кодекс мы можем вообще в автоматическом режиме накладывать эти штрафы», — заявил мэр Москвы.

Мосгордума на прошедшей неделе приняла закон, позволяющий штрафовать нарушителей режима самоизоляции на сумму четыре тысячи рублей в первый раз и пять тысяч — при повторном выходе из дома. Выносить решение о наказании можно на основании данных видеонаблюдения и систем геолокации. При использовании личного автомобиля транспортное средство отправят на спецстоянку, размер штрафа составит пять тысяч рублей.

Премьер-министр России Михаил Мишустин 8 апреля утвердил соглашение между МВД и правительством Москвы по составлению протоколов за административные правонарушения. Кого теперь смогут штрафовать, рассказал «Ридус».

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