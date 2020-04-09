Переливание крови при COVID-19 назвали эффективной методикой лечения

Китайские ученые опубликовали новое исследование, в котором рассказали, что переливание плазмы крови от пациентов, вылечившихся от коронавируса, действительно хорошая стратегия в лечении тяжелых форм COVID-19.

Еще несколько недель назад специалисты сомневались в эффективности такого метода, но уже сейчас есть первые доказательства того, что процедура помогает.

Дело в том, что в крови переболевших людей должны быть антитела, которые вырабатывают иммунитет к вирусу. Считается, что использование плазмы крови выздоровевших людей поможет иммунной системе заболевших быстрее справиться с вирусом.

Теперь у ученых есть прямые доказательства этой гипотезы, и методику активно начали внедрять в США и Германии. Ученые отмечают, что пока эта процедура все еще остается экспериментальной и ее испытывают на пациентах с тяжелой формой вируса.

В России эту методику начали применять лишь недавно, и известно, что ее прошли уже семь пациентов с коронавирусом.



Мы сделали свои выводы на основе эксперимента, в котором приняли участие несколько десятков пациентов с тяжелой формой COVID-19. Участников разделили на две группы: первые находились в Ухане, вторые — в городе Шэньчжень, — пояснили ученые.

Участникам из первой группы сделали переливание плазмы вылечившихся от коронавируса людей, которое помогло снизить концентрацию вируса в организме. Симптомы болезни, включавшие высокую температуру, кашель, одышку и боль в груди, снизились.

Другая команда, работавшая в городе Шэньчжэнь, перелила кровь с антителами от COVID-19 пяти пациентам в критическом состоянии. У всех показатели быстро улучшились, а троих участников всего через десять дней после переливания отключили от аппарата ИВЛ, так как они могли дышать самостоятельно.

Несмотря на то, что метод оказался действенным, ученые считают, что он вряд ли станет широко использоваться из-за сложности подбора доноров. Тем не менее переливание крови — это еще один способ помочь людям с тяжелой формой COVID-19.

