Азиатские страны, ослабившие карантин, снова наблюдают рост эпидемии

Международная команда исследователей опубликовала статистику, согласно которой страны, слишком рано снявшие карантинные меры, столкнулись со второй волной эпидемии коронавируса.

Среди них оказались Сингапур, Тайвань, Гонконг и Южная Корея. С января 2020 года им удавалось сдерживать распространение вируса, благодаря чему в этих странах наблюдался низкий процент заболеваемости и летальности от COVID-19.

Местные власти, наученные опытом вспышки атипичной пневмонии 2002—2003 годов, уже знают, как надо действовать в таких ситуациях. В этих странах экстренно ввели карантинные меры для зараженных и контактировавших с ними людей, а также развернули массовое тестирование. Это позволило сгладить кривую заражения и не допустить перегрузки системы здравоохранения, — пишут ученые.

В последние несколько недель в этих странах карантинные меры плавно ослабевают, люди постепенно возвращаются в офисы и учебные заведения. Однако ослабление карантина было преждевременной мерой, так как эти азиатские страны захватила вторая волна эпидемии.



Конечно, цифры не сравнятся с числом заболевших в США или Европе, но темп распространения коронавируса снова увеличился.

Как отмечает Wired, новый всплеск заболеваемости в Сингапуре, на Тайване, в Гонконге и Южной Корее связан со случаями, привезенными из-за границы. Например, в Гонконг болезнь привозили в основном из Европы, а на Тайвань — из США.

Как показывает статистика, коронавирус в эти азиатские страны завозили туристы, поэтому местные власти решили ввести дополнительные карантинные меры для въезжающих. Теперь все прибывающие в Сингапур и Гонконг должны находиться в двухнедельном карантине.

Это не только остановит поток туристов, но и поможет вовремя определить носителей вируса.

