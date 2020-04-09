Трамп усомнился в необходимости сокращать добычу нефти в США

Американские компании уже автоматически сократили добычу нефти, ориентируясь на мировой рынок. В связи с этим США вряд ли станут поддерживать договоренности, которые, возможно, будут достигнуты на консультациях ОПЕК+ 9 апреля, заявил президент Соединенных Штатов Дональд Трамп.

Россия и Саудовская Аравия «наводнили» рынок нефтью. Затем его на 40% обрушил «напавший вирус», заявил Трамп 8 апреля на брифинге для журналистов в Белом доме.

«В случае с Россией, Саудовской Аравией — они увеличили производство тогда, когда в этом не было необходимости», — цитирует ТАСС слова Трампа.

По мнению американского лидера в Москве и в Эр-Рияде не заинтересованы в нынешних ценах и будут искать выход из кризиса.

«Скажу просто, что есть две страны, которым наносится значительный ущерб. России наносится ущерб, это — ее основной источник. И Саудовская Аравия. Это, определенно, ее основной источник. Наводнение ими рынка лишено смысла, по какой бы причине они этим ни занимались», — добавил президент США.

Трамп считает, что Россия и Саудовская Аравия «разберутся с этим». В течение прошлой недели уже «был достигнут прогресс» и «будет интересно посмотреть, каковы окажутся результаты» консультаций ОПЕК+ 9 апреля, добавил Трамп.

Ранее стали известны подробности возможной сделки ОПЕК+. Ее участники обсуждают сокращение добычи нефти минимум на три месяца, начиная с мая.