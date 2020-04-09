СК возбудил дело из-за обрушения части входа в крепость Копорье
- 09 апреля 2020, 02:33
- Александр Жирнов, журналист «Ридуса»
Следственный комитет России возбудил уголовное дело из-за обрушения козырька на входе в древнюю крепость Копорье в Ленинградской области. Состояние объекта культурного наследия в 2015 году было признано неудовлетворительным, в 2019-м — аварийным, в прошедшем марте конструкция обрушилась. Все это время проводились экскурсии.
«Следственными органами Следственного комитета Российской Федерации по Ленинградской области по результатам доследственной проверки возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью 1 статьи 238 УК РФ (оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни или здоровья потребителей)», — сказано в сообщении пресс-службы СК РФ.
Председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин поручил руководству следственного управления по Ленинградской области разобраться в ситуации после появления репортажа из крепости на федеральном телеканале.
Было установлено, что вход в Копорскую крепость над арочным проемом снабдили козырьком, каркас которого сделали из деревянных брусьев. «Обрушение части кирпичной и каменной кладок арочного проема повлекло разрушение козырька и частичный завал входа в Приворотный комплекс крепости», — заявили следователи.
По данным СМИ, в крепости недавно проводились противоаварийные работы. На них реставраторы потратили десятки миллионов рублей.
Тем временем в Италии рухнули несколько пролетов моста через реку. «Ридус» опубликовал видео.
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