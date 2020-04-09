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СК возбудил дело из-за обрушения части входа в крепость Копорье

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© vk.com/СК РФ

© vk.com/СК РФ

Следственный комитет России возбудил уголовное дело из-за обрушения козырька на входе в древнюю крепость Копорье в Ленинградской области. Состояние объекта культурного наследия в 2015 году было признано неудовлетворительным, в 2019-м — аварийным, в прошедшем марте конструкция обрушилась. Все это время проводились экскурсии.

«Следственными органами Следственного комитета Российской Федерации по Ленинградской области по результатам доследственной проверки возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью 1 статьи 238 УК РФ (оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни или здоровья потребителей)», — сказано в сообщении пресс-службы СК РФ.

Председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин поручил руководству следственного управления по Ленинградской области разобраться в ситуации после появления репортажа из крепости на федеральном телеканале.

Было установлено, что вход в Копорскую крепость над арочным проемом снабдили козырьком, каркас которого сделали из деревянных брусьев. «Обрушение части кирпичной и каменной кладок арочного проема повлекло разрушение козырька и частичный завал входа в Приворотный комплекс крепости», — заявили следователи.

По данным СМИ, в крепости недавно проводились противоаварийные работы. На них реставраторы потратили десятки миллионов рублей.

Тем временем в Италии рухнули несколько пролетов моста через реку. «Ридус» опубликовал видео.

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