Пожар в доме престарелых в Москве унес жизни четырех человек

В результате пожара в доме престарелых «Третий возраст» на северо-западе столицы погибли четыре человека. Еще десять пострадали. В их числе — сотрудник МЧС, участвовавший в эвакуации людей из здания.

«Двое пострадавших скончались в больнице. Таких образом, число погибших выросло до четырех», — цитирует ТАСС слова источника в медицинских кругах.

О количестве пострадавших рассказал заместитель мэра Москвы Петр Бирюков.

«В результате пожара 10 человек пострадали, в том числе один пожарный, который во время эвакуации больных отдал свою маску больному и сам надышался продуктами горения», — приводит агентство его заявление.

Эвакуацию пожилых людей проводить было очень трудно, поскольку многие из них плохо ходят. Об этом рассказали очевидцы событий. Спасателям помогали рабочие из расположенного рядом общежития.



«Женщина закричала: „Ребята, помогите!“ Выбежали, в чем было, начали окна ломать. Все бабушки лежачие. Не хотели выходить даже, приходилось на руках выносить», — сказал один из них в беседе с Mash.

Пожар на 3-й Мякининской улице вечером 8 апреля произошел, по предварительным данным, из-за короткого замыкания. Ему был присвоен третий ранг сложности из пяти возможных. В доме престарелых находились 65 человек. Главное следственное управление СК РФ по Москве уже возбудило уголовное дело. «Ридус» ранее разместил видео с места событий.