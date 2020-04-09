найти ×
   
  • USD
    75.75
  • EUR
    82.23
СохранитьСохранено0
×

205019

Пожар в доме престарелых в Москве унес жизни четырех человек

Small 270d252170
© vk.com

© vk.com

В результате пожара в доме престарелых «Третий возраст» на северо-западе столицы погибли четыре человека. Еще десять пострадали. В их числе — сотрудник МЧС, участвовавший в эвакуации людей из здания.

«Двое пострадавших скончались в больнице. Таких образом, число погибших выросло до четырех», — цитирует ТАСС слова источника в медицинских кругах.

О количестве пострадавших рассказал заместитель мэра Москвы Петр Бирюков.

«В результате пожара 10 человек пострадали, в том числе один пожарный, который во время эвакуации больных отдал свою маску больному и сам надышался продуктами горения», — приводит агентство его заявление.

Эвакуацию пожилых людей проводить было очень трудно, поскольку многие из них плохо ходят. Об этом рассказали очевидцы событий. Спасателям помогали рабочие из расположенного рядом общежития.

«Женщина закричала: „Ребята, помогите!“ Выбежали, в чем было, начали окна ломать. Все бабушки лежачие. Не хотели выходить даже, приходилось на руках выносить», — сказал один из них в беседе с Mash.

Пожар на 3-й Мякининской улице вечером 8 апреля произошел, по предварительным данным, из-за короткого замыкания. Ему был присвоен третий ранг сложности из пяти возможных. В доме престарелых находились 65 человек. Главное следственное управление СК РФ по Москве уже возбудило уголовное дело. «Ридус» ранее разместил видео с места событий.

Читайте также:

Нам важно ваше мнение!

+0

Комментарии (0)

История
Карантин 1666 года: что изменилось с тех пор в нашем поведении
4014830читать позжечитаю позже
История
Коронавирус и конспирология: что за болезнь поразила Испанию в 1981 году
20038270читать позжечитаю позже

главное


Здоровье
Общество
Сколько должен длиться всеобщий карантин для победы над коронавирусом

Весну потеряли, потеряем ли лето?

5215161читать позжечитаю позже

Здоровье
9 правил, которые помогут не заразиться COVID-19 при выходе на улицу18 марта

Не только мытьем рук единым.

18077388читать позжечитаю позже