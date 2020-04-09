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Поезд Воронеж – Москва загорелся в Рязани

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Сильное задымление произошло вечером 8 апреля в вагоне пассажирского поезда, следовавшего из Воронежа в Москву. Состав пришлось остановить для эвакуации людей в пригороде Рязани у станции Дягилево. По данным МЧС, причиной инцидента стало короткое замыкание электропроводки.

Из поврежденного вагона, площадь возгорания в котором составила около трех квадратных метров, вывели семь пассажиров. Пострадавших нет, сообщили в пресс-службе областного главка МЧС.

В пресс-службе Московской железной дороги (МЖД) завили, что пожар произошел на крыше. Пострадавший первый вагон отцепили от поезда, семерых его пассажиров перевели на другие места. Произошла небольшая задержка состава, но на расписании это не сказалось.

Московское межрегиональное следственное управление на транспорте СК России проведет проверку обстоятельств происшедшего. Следователи уже выехали на станцию Дягилево.

По словам одной из пассажирок, пожар начался примерно в 20:40 в Рязани.

«Спустя десять минут после того, как поезд отправился со станции Рязань-2, он остановился. Как выяснилось, произошел сбой электроэнергии в 13-м вагоне. В моем вагоне ощущался сильный неприятный запах, стало трудно дышать. Спустя время проводник объявил нам, чтобы мы перешли в другие вагоны и заняли свободные места. На место происшествия выехали две машины МЧС и карета скорой помощи», — рассказала она.

Тем же вечером пожар произошел в доме престарелых в Москве.

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