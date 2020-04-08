Что Россия может предложить миру в сфере дистанционного образования

ЮНЕСКО и IT-компании анонсировали проведение международного хакатона CodeTheCurve, который будет направлен на поддержку молодых ученых и дизайнеров, занятых в разработке цифровых решений для борьбы с пандемией коронавируса (COVID-19).

В ЮНЕСКО отметили, что распространение COVID-19 влияет не только на здоровье тысяч людей, но и на общество в целом. Особенно это влияние ощущается в сфере образования: более 1,5 миллиарда школьников и студентов по всему миру столкнулись с закрытием образовательных учреждений и переходом на дистанционную форму обучения.

В этой связи опыт России в организации цифрового пространства мог бы стать огромным подспорьем для мирового сообщества, уверен глава комиссии Общественной палаты России по развитию информационного сообщества, СМИ и массовых коммуникаций Александр Малькевич.



Во-первых, считает эксперт, Россия может похвастать обеспечением бесплатного доступа к социально значимым интернет-ресурсам.

«Недавно у нас появился список из 391 таких ресурсов, к которым россияне будут иметь абсолютно бесплатный доступ. Это и основные источники информации, и образовательные сервисы, и развлечения, и почта», — сказал Малькевич.

Во-вторых, добавил общественник, стоит обратить внимание Запада и всего остального мирового сообщества на конституционную поправку о защите цифровых прав граждан, которую в России собираются принять, когда угроза заражения коронавирусом сойдет на нет.

Воровство персональных данных, шпионское ПО, травля в Сети и отсутствие внятной системы контроля над ведущими цифровыми платформами, всё это делает пребывание в цифровом пространстве весьма некомфортным, а значит, об интересном и эффективном виртуальном обучении не может быть речи, — отметил эксперт.

В-третьих, у отечественных IT-предприятий есть целый ряд неплохих наработок по созданию всевозможных онлайн-платформ для дистанционного обучения, заявил Малькевич.

«Например, у нас появился сервис онлайн-обучения от компании „Яндекс“. В эту платформу войдут различные инструменты для интерактивных видеотрансляций и общения учеников с преподавателем, а еще там будет доступ к видеоурокам по всем предметам. Хотелось бы увидеть нечто подобное у наших западных товарищей, но они пока отстают», — пояснил общественник.

Хакатон продлится до 30 апреля 2020 года. Участвующие команды будут работать по трем направлениям:

обеспечение непрерывного обучения;

управление данными и информацией;

проблемы общества и здравоохранения.

Согласно последним данным, число заразившихся коронавирусом в России сейчас составляет 8 тысяч 672 человека. Только за прошедшие сутки выявлено более тысячи новых случаев заболевания. Большинство из них было зарегистрировано в Москве — 660 человек, еще 95 новых случаев — в Подмосковье, 34 — в Санкт-Петербурге.