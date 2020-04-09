Стало известно, почему в России так мало умерших от COVID

По сравнению с США и многими европейскими странами ситуация в России не такая печальная. Первые заболевшие COVID-19 в нашей стране были зарегистрированы 31 января, и с тех пор от вируса умерли 63 человека.

«Ридус» пообщался с эпидемиологом доктором медицинских наук, профессором Игорем Гундаровым, который рассказал, почему русским не страшен коронавирус.

В России не так много смертей, как в той же Италии, не потому, что у нас слабая медицина или вирус не диагностируют, совсем нет. Наоборот, сейчас все наши руководители заинтересованы показывать истинную картину происходящего, чтобы как-то оправдывать те драконовские карантинные меры, которые у нас недавно появились. Сейчас вирусологи только начинают изучать причины распространения и устойчивости вируса в разных странах, — пояснил «Ридусу» Гундаров.

В разговоре с «Ридусом» профессор рассказал, что пока только небольшое число вирусологов занимается этой проблемой. Известно, что люди различаются по цвету кожи, особенностям характера, а также по другим критериям. Однако новые исследования показывают, что всех также можно разделить на группы, характеризующие устойчивость людей к разным инфекциям.

Игорь Гундаров убежден, что склонность к восприятию различных инфекций также сильно зависит от психического состояния здоровья общества, в котором находится человек.

Например, в отличие от итальянцев, которые по своей природе импульсивны и быстро поддаются панике, наш народ более устойчив и в панику до сих пор не впал. Я в этом убеждаюсь каждый раз, когда захожу в магазин или метро и почти не вижу людей в масках, — рассказал «Ридусу» эпидемиолог Гундаров.

По мнению эксперта, в России ситуация более-менее стабильна не только благодаря вовремя введенной самоизоляции, но и из-за нашего отношения к проблеме. Большинство россиян уверены, что все будет хорошо.

Нас спасает прививка БЦЖ?

Не так давно американские ученые заявили, что прививка БЦЖ защищает организм не только от туберкулеза, но и от COVID-19. Так как в России почти у всех есть эта прививка, многие уверены, что именно она спасает нас от коронавируса.

Напомним, что вакцина БЦЖ, или вакцина туберкулезная, — единственная на сегодняшний день вакцина для предотвращения развития активного туберкулеза. Она делается в первые дни жизни ребенка и является обязательной во многих странах, в том числе в России.

Однако есть страны, где прививка БЦЖ не входит в список обязательных, так как в этих регионах пониженный уровень туберкулезности. К таким странам относятся США, Канада, Италия, Испания, Германия, Франция.

Это очень красивая гипотеза, что русских спасет от коронавируса вакцина БЦЖ. Но доказательных исследований на этот счет еще нет. Это будет очень нелегко исследовать, так как, чтобы изучать механизмы, ученым придется сначала доказать состоятельность этой гипотезы, — пояснил «Ридусу» Игорь Гундаров.

Положительный тест — не гарантия иммунитета

Также многих волнует тема повторного заражения коронавирусом, так как в Китае были зарегистрированы случаи, когда человек спустя какое-то время после выздоровления снова заболевал COVID-19.

На самом деле сложно сказать по поводу приобретенного иммунитета. Очень мало научных работ. Даже если взять те случаи повторного заражения, надо исследовать, тот ли это вирус. Может, это уже и COVID-19. Как показывают предыдущие исследования, иммунитет может быть устойчив к коронавирусу примерно 1—2 года, — прокомментировал «Ридусу» профессор Игорь Гундаров.

На момент написания материала в России зарегистрировано 8672 случая заражения, за день прирост заболевших составил 1175 человек. На сегодняшний день 580 человек выздоровели, умерли 63 человека.