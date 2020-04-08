Ученые протестируют препарат от артрита на тяжелых пациентах с COVID

Специалисты из компании Genentech опубликовали статью, в которой рассказали, что препарат тоцилизумаб, который обычно используется при лечении артрита, поможет пациентам с тяжелой формой коронавируса.

Несмотря на то, что лекарство не обладает противовирусными свойствами и не сможет разрушить коронавирус, тоцилизумаб способен улучить качество жизни, а также нейтрализовать опасный для жизни иммунный ответ при лечении тяжелых форм COVID-19, — говорят ученые.

Авторы исследования поясняют, что их находка не сможет заменить полноценное лекарство от коронавируса, однако может помочь пациентам сейчас. В настоящее время не существует препаратов, которые смогли бы вылечить коронавирус, и на поиски такого средства могут уйти годы.

Именно поэтому ученые пытаются найти подходящий препарат среди уже существующих. Одним из первых препаратов, который опробовали ученые, было антималярийное средство гидроксихлорохин, но оно оказалось неэффективным в борьбе с COVID-19.

Затем в ходе экспериментов выяснилось, что еще одним претендентом может быть лекарство от артрита. Несмотря на то, что лекарство не обладает противовирусными свойствами, у него есть противовоспалительные свойства, помогающие пациентам с тяжелой формой коронавируса облегчить симптомы.

Но пока что это лишь теоретические предположения. Ученые только готовятся к клиническим испытаниям, которые должны состояться в ближайшее время. В них примут участие 330 тяжелых пациентов, у которых COVID-19 привел к пневмонии и госпитализации.

Сообщается, что пациентов случайным образом разделят на две группы. Одни получат плацебо, другие — инъекцию тоцилизумаба. Через месяц ученые оценят состояние пациентов, а также ход их заболевания. Только после этого можно будет говорить о целесообразности такого лечения.