На юге Англии найдено пещерное святилище XIV века

Во время железнодорожных работ строители обнаружили ранее неизвестную пещеру, которая могла быть святилищем в XIV веке. На протяжении многих веков никто не знал о существовании этого места.

О нем стало известно после оползня, который недавно произошел недалеко от города Гилфорд на юге Англии. Железнодорожники, занимающиеся ремонтом, обнаружили неглубокую пещеру из песчаника, в которой находились резные изображения и гравюры, предположительно относящиеся к XIV веку.

Местная команда археологов сразу же отправилась к пещере, чтобы оценить возраст находки. Вероятно, здесь когда-то находилась святыня, относящаяся к близлежащей средневековой церкви Святой Екатерины.

То, что мы увидели внутри пещеры, обычно находится в святынях. Декоративные ниши, резные фрагменты и гравюры говорят о том, что тут работали настоящие профессионалы, — пишут археологи.

Главная центральная ниша имеет высоту 2,3 фута (70 сантиметров), а рядом с ней высечен Голгофский крест. Голгофский крест — это крест простой четырехконечной формы, массивный и лаконичный. На лицевой стороне креста обычно нанесено схематичное изображение восьмиконечного креста — Распятия, стоящего на горе Голгофе.

Также в ходе осмотра пещеры ученые увидели черные отметины на потолке пещеры, которые считаются копотью от средневековых светильников.



Археологи считают, что это место также может быть связано с культовой деятельностью, которая предшествовала соседней церкви Святой Екатерины.

Старое название холма Святой Екатерины — холм Дракона, поэтому в данной пещере могли совершаться какие-то ритуальные процессии задолго до строительства церкви на вершине холма в конце XIII века, — говорят специалисты.

Сейчас археологи анализируют сажу и остатки древесного угля, которые были обнаружены в пещере. Ученые надеются, что это поможет больше узнать о новом месте.