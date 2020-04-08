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Медсестра наглядно показала, почему перчатки не помогут в борьбе с COVID-19

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  • , журналист «Ридуса», отдел «Наука и технологии»
© pixabay

© pixabay

Бывшая медсестра скорой помощи в Мичигане рассказала, что медицинские перчатки не могут полностью защитить вас от коронавируса. В видео, которое женщина выложила в Facebook, она показала, как даже в перчатках можно разносить вирус.

Сейчас всех призывают носить одноразовые перчатки, и это правильно. Я сейчас вижу, как многие люди выходят на улицу в перчатках. И это здорово. Но надо понимать, что они не смогут полностью отгородить вас от опасности. Но я хочу напомнить вам о такой мелочи, как перекрестное загрязнение, — говорит медсестра Молли Ликси.

Ликси провела эксперимент, который запечатлела на видео. Девушка, изображая покупателя в продуктовом магазине, надела пару одноразовых латексных перчаток, и показала, как ведет себя в магазине большинство людей.

Сначала она тянется за туалетной бумагой, показывая зрителям, что микробы — или в данном случае краска — теперь находятся на ее руках. Затем она тянется к телефону, представленному куском картона, чтобы ответить на сообщение.

Затем она почесывает нос, распространяя там микробы, а затем касается своего лица, оставляя еще больше микробов.

Девушка отмечает, что в данном ролике роль вирусов выполняет обычная краска, чтобы наглядно показать, как вирусы легко распространяются на предметы вокруг нас. И в таком случае даже перчатки вам не помогут.

Нет смысла носить перчатки, если вы не собираетесь мыть руки каждый раз, когда вы касаетесь чего-то. В этом нет никакого смысла. Если маска или перчатки вас успокаивают и вы чувствуете себя спокойнее с ними, то пожалуйста. Надевайте перчатки, но не трогайте свое лицо и телефон, иначе в этой процедуре нет никакого смысла, — резюмирует медсестра.
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