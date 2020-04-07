В марте значительно выросли продажи в России новых легковых автомобилей

Несмотря на кризис, в России значительно увеличился спрос на новые легковые автомобили.

В марте продажи выросли на 22,7% по сравнению с прошлогодним показателем за тот же период и составили 160,6 тысяч машин.

По данным «Автостата», «АвтоВАЗ» увеличил продажи в марте на 6,6% (31,6 тысяч единиц) и продолжает удерживать лидерство на российском авторынке.

Второе место занимает южнокорейская компания Kia, продажи которой выросли почти на 35% (23,6 тысяч машин), а замыкает тройку лидеров Hyundai с 18 тысячами проданных авто (+29,3%).

Далее следуют Renault (13,1 тысяча машин) и Volkswagen (11,6 тысяч машин).

Как отмечают эксперты издания, по итогам первого квартала 2020 года объем продаж новых легковых автомобилей в России составил 375,6 тысяч единиц, что на 16,3% больше, чем за тот же период 2019 года.