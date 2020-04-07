Жертв коронавируса в Нью-Йорке стало больше, чем погибших при терактах
- 07 апреля 2020, 20:54
- Георгий Самсонов, журналист «Ридуса»
Число умерших в Нью-Йорке от COVID-19 составило уже 3 202 человека, что значительно превышает количество погибших в этом городе в результате терактов 11 сентября 2001 года.
Тогда при нападении на здания Всемирного торгового центра погибли 2 753 человека, а всего жертвами террористических атак стали 2 977 человек, сообщает AP.
За последние сутки в штате Нью-Йорк от коронавируса скончался 731 человек. Это наибольший суточный прирост смертей с начала пандемии COVID-19, сообщает CNN со ссылкой на губернатора штата Эндрю Куомо.
По данным Worldometer, в общей сложности в США жертвами COVID-19 стали 12230 человек. Число зараженных достигло 385985, выздоровели 21316.
Всего в мире на данный момент коронавирусом заразились 1397312, умерли 80933 человека, а выздоровели 298513.
В России за последние сутки выявлено 1154 новых случая заболевания, скончались 11 человек, выздоровели 88. Как обычно, лидирует по числу новых случаев Москва — 697. Всего в стране коронавирусом заражены 7497 человек, умерли 58.
Войти через социальные сети: