Жертв коронавируса в Нью-Йорке стало больше, чем погибших при терактах

Число умерших в Нью-Йорке от COVID-19 составило уже 3 202 человека, что значительно превышает количество погибших в этом городе в результате терактов 11 сентября 2001 года.

Тогда при нападении на здания Всемирного торгового центра погибли 2 753 человека, а всего жертвами террористических атак стали 2 977 человек, сообщает AP.

За последние сутки в штате Нью-Йорк от коронавируса скончался 731 человек. Это наибольший суточный прирост смертей с начала пандемии COVID-19, сообщает CNN со ссылкой на губернатора штата Эндрю Куомо.

По данным Worldometer, в общей сложности в США жертвами COVID-19 стали 12230 человек. Число зараженных достигло 385985, выздоровели 21316.

Всего в мире на данный момент коронавирусом заразились 1397312, умерли 80933 человека, а выздоровели 298513.

В России за последние сутки выявлено 1154 новых случая заболевания, скончались 11 человек, выздоровели 88. Как обычно, лидирует по числу новых случаев Москва — 697. Всего в стране коронавирусом заражены 7497 человек, умерли 58.