Шиномонтажи и автосервисы в Москве продолжили работу в условиях ограничений

Несмотря на ограничения в работе ряда сфер из-за коронавируса, московские шиномонтажи и автосервисы продолжают работать, сообщил РИА Новости глава столичного департамента торговли и услуг Алексей Немерюк.

Ранее автоэксперты заявили в беседе с агентством, что менять зимние шины на летние в Москве можно уже в начале апреля, однако в связи с введенными ограничениями из-за коронавируса резонно возникал вопрос, могут ли предприятия этой сферы продолжить работу.

На вопрос, работают ли в настоящее время автосервисы и шиномонтажи в столице, Немерюк ответил утвердительно.

Напомним, в условиях режима повышенной готовности в Москве были введены штрафные санкции, предусмотренные за неисполнение требований о временной приостановке проведения мероприятий с очным присутствием граждан, а также приостановки работы объектов розничной торговли, предприятий общепита и оказания услуг с посещением гражданами таких объектов.