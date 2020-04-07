В СПЧ поддержали решение ЦИК о переносе региональных выборов

Совет по правам человека при президенте РФ поддержал решение ЦИК России о переносе назначенных на весну этого года региональных и муниципальных выборов из-за эпидемии коронавируса. Об этом сообщил член СПЧ Александр Брод на пресс-конференции в ТАСС.

По словам Брода, решение отложить избирательные кампании в субъектах РФ продиктовано вопросами здоровья и безопасности россиян. «Есть представители оппозиции, которые говорят о якобы грубой отмене выборов и деформации электоральных процессов. В этом они откровенно лукавят», — заявил член СПЧ.

Он обратил внимание, что отложить выборы — не значит полностью отменить их. А еще, по мнению Брода, так называемые критики почему-то умалчивают о том, что перенос избирательных кампаний — это в первую очередь соблюдение неотъемлемых прав каждого человека на жизнь и здоровье.

СПЧ и ассоциация «Независимый общественный мониторинг» продолжат мониторить региональные выборы, когда ЦИК определить новые даты избирательных кампаний и объявит об их старте, сообщил в свою очередь ответственный секретарь Совета по правам человека, председатель НОМ Александр Точенов.

Мы начали смотреть уже, мониторить, как готовятся наблюдатели Общественными палатами, привлекаются партии. Точно так же, я думаю, мониторинговые группы НОМ заработают в регионах, когда будут сняты карантинные ограничения, — пояснил он.

Вопрос о переносе выборов, запланировано на единый день голосования (13 сентября), пока в Центризбиркоме не обсуждался, проинформировала секретарь ЦИК Майя Гришина.

«В настоящий момент мы не рассматривали эту ситуацию. Времени достаточно, это сейчас для ЦИК несвоевременная ситуация», — отметила Гришина.



Согласно последним данным, в России общее количество заразившихся коронавирусом выросло до 7 тысяч 497 человек, из низ выздоровели - 494 человека, а 58 скончались от осложнений, вызванных инфекцией.