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Выросло число умерших пациентов с коронавирусом в Москве

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© Сергей Фадеичев/ТАСС

© Сергей Фадеичев/ТАСС

В столице скончались еще два пациента, у которых был подтвержден диагноз двусторонняя пневмония и получен положительный результат тестов на коронавирус.

Как сообщили в оперативном штабе по контролю и мониторингу ситуации с коронавирусом, возраст пациентов — 67 лет и 72 года.

У них были сопутствующие заболевания, включая хронический бронхит, сахарный диабет, гипертензию и кардиосклероз, приводит сообщение РИА Новости.

Таким образом, число умерших пациентов с коронавирусом в Москве достигло 31.

По данным на утро 6 апреля, общее число жертв COVID-19 в России достигло 47 человек. За сутки было выявлено 954 новых случая заражения в 49 регионах — это значительно больше, чем в предыдущие дни. Всего зарегистрировано 6343 заразившихся, выздоровели — более 400 человек. В Москве насчитывается 4484 заболевших.

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