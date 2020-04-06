Очевидцы рассказали о задержании Иисуса с Платоном на Патриарших

Столичный дизайнер одежды Иисус Воробьев, проживающий на Патриарших прудах, 4 апреля был задержан полицией неподалеку от своего дома. Он выгуливал собаку по кличке Платон. Сотрудники правоохранительных органов на некоторое время разлучили хозяина с питомцем. Мужчину отпустили позже, пес вернулся без него. 6 апреля в Пресненском суде состоится суд, который поставит точку в этой истории. Что случилось прохладным апрельским днем в одном из самых мистических мест Москвы, рассказали очевидцы.

Как утверждают Иисус и его адвокат Алексей Прянишников, Воробьев не инфицирован вирусом и не превысил положенного по режиму самоизоляции расстояния от дома.

«Просто другого места для выгула собак в окрестностях нет», — цитируют слова адвоката «Новые Известия».

В протоколе, который в полиции составили на Иисуса, сказано, что он отказался «покинуть огороженную зону», поскольку «живет где-то рядом».

«Начал выражаться нецензурной бранью. Я попросил снова покинуть территорию, но гражданин снова ответил отказом и нецензурной бранью», — отметил полицейский в служебном рапорте.

Воробьев утверждает, что никакой брани не было. «Я просил их дать возможность отвести собаку домой, но животное просто бросили. Я назвал их фашистами, это правда. Все видно и слышно на видео, которое кто-то снимал», — отметил он, подчеркнув, что полицейские «применили физическую силу», а не «взяли под руки», как сказано в рапорте.

Режиссер «Театра. Doc» Варвара Фаэр рассказала изданию, что Воробьев действительно живет на Патриарших и вышел погулять с собакой.

«Гулял возле дома, но Патрики огорожены пленкой полосатой. При этом домик на Патриках весь в стройке, там полно рабочих. Иисус зашел за ленточку, полицейские заломали его. И как он ни кричал про собаку, увезли в ОВД. Ему грозит теперь 15 суток», — заявила Фаэр.

По словам местной жительницы Татьяны Филипповой, пес вернулся домой сам, и с ним все нормально. При этом на прудах нет никаких запрещающих знаков, и не везде видно ограждение.

«Но там, на Патриарших, идет ужасная стройка, маленький павильон увеличивают втрое, против этого выступают все жители, среди которых много известных людей. Кроме того, сквер и пруд в 2004 году были признаны памятником истории и культуры. Но все равно их уничтожают. Запрета на нахождение на этой стройке нет, ленточки не везде заметны», — заявила она.

Адвокат Алексей Прянишников также подчеркнул, что никаких предупреждающих или запрещающих надписей и табличек на Патриарших прудах не было.

«Отошел метров на 70 от дома. А где еще ему гулять с собакой? Других мест нет», — цитирует издание слова адвоката.

Иисус, по словам защитника, зашел на территорию стройки по реконструкции павильона, но к людям не приближался, выдерживая дистанцию.

«С другой стороны, на этой территории почему-то в условиях карантина и режима самоизоляции было разрешено появляться другим людям. Это были рабочие, они подвозили стройматериалы и свободно передвигались, не соблюдая относительно друг друга дистанцию. К ним у полиции почему-то не было никаких претензий», — отметил Прянишников.

Адвокат добавил, что Иисуса более семи часов возили по разным отделам полиции. Он побывал на Пресне, в Хамовниках, где пытались заставить пройти дактилоскопию. Воробьев совершенно законно отказался.

«Несколько часов оформляли Протокол о нарушении им статьи 19.3 КОАП — „о неповиновении законному требованию представителей власти“. Почему так долго оформляли? Думаю, не могли определиться, что делать, потому что ситуация в самом деле спорная, неоднозначная и весьма скандальная», — подчеркнул адвокат.

В итоге Иисуса Воробьева отпустили уже из ОВД «Пресненский».

«Огромное спасибо адвокатам правозащитных организаций, без них я бы там не смог грамотно отстаивать свои права. Спасибо всем неравнодушным людям, которые беспокоились обо мне», — заявил Воробьев.