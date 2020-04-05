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Подозреваемый в убийстве пятерых под Рязанью заявил о самообороне

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© СК РФ

© СК РФ

Житель Рязанской области, которого подозревают в убийстве пяти местных жителей, признался, что стрелял в людей. Однако назвал свои действия самообороной, сообщили в Следственном комитете России.

Стрелок открыл огонь из охотничьего ружья по компании молодых людей вечером 4 апреля в поселке Елатьма Касимовского района. До этого между ним и жертвами произошла словесная перепалка. По словам подозреваемого, мужчины 1988 года рождения, его беспокоили слишком громкие разговоры под окнами.

От полученных ранений все молодые люди скончались на месте. Было возбуждено уголовное дело об убийстве двух и более человек. Подозреваемый попытался скрыться, но был арестован.

«Следователям предстоит установить объективные обстоятельства совершенного преступления, для чего проводятся следственные действия, в том числе назначены необходимые судебные экспертизы, допрашиваются свидетели и очевидцы происшествия. В ходе проведенных осмотра места происшествия и обыска с участием следователей-криминалистов и эксперта отдела криминалистики следственного управления обнаружены и изъяты криминалистические объекты — следы и орудие преступления, имеющие важное доказательственное значение по уголовному делу», — сказано в сообщении областного управления Следственного комитета России.

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