Первые два пациента с коронавирусом умерли в Нижегородской области
- 05 апреля 2020, 22:40
- Георгий Самсонов, журналист «Ридуса»
В Нижегородской области умерли две пациентки в возрасте 80 и 83 лет с подтвержденной коронавирусной инфекцией.
Ранее в регионе еще не было зарегистрировано ни одного летального исхода, вызванного COVID-19.
Как сообщил губернатор области Глеб Никитин, эти женщины страдали рядом хронических заболеваний, включая хроническую почечную недостаточность, сахарный диабет и ишемическую болезнь сердца.
«У одной из них с 2014 года в качестве меры поддержки был назначен диализ», — цитирует Никитина ТАСС.
По его словам, коронавирус спровоцировал осложнение этих заболеваний.
Губернатор также отметил, что «изначально были установлены контакты этих пациентов и приняты все необходимые профилактические меры».
Всего в области зарегистрировано 47 случаев заражения COVID-19, выписаны уже четверо.
Ранее сообщалось, что за последние сутки в 14 регионах России были выявлены 658 инфицированных, двое заболевших скончались, 22 человека выздоровели. Всего в стране зарегистрировано 5 389 случаев заражения коронавирусом, умерли 45 человек, выздоровели — 355.
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