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Первые два пациента с коронавирусом умерли в Нижегородской области

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© Вячеслав Прокофьев/ТАСС

© Вячеслав Прокофьев/ТАСС

В Нижегородской области умерли две пациентки в возрасте 80 и 83 лет с подтвержденной коронавирусной инфекцией.

Ранее в регионе еще не было зарегистрировано ни одного летального исхода, вызванного COVID-19.

Как сообщил губернатор области Глеб Никитин, эти женщины страдали рядом хронических заболеваний, включая хроническую почечную недостаточность, сахарный диабет и ишемическую болезнь сердца.

«У одной из них с 2014 года в качестве меры поддержки был назначен диализ», — цитирует Никитина ТАСС.

По его словам, коронавирус спровоцировал осложнение этих заболеваний.

Губернатор также отметил, что «изначально были установлены контакты этих пациентов и приняты все необходимые профилактические меры».

Всего в области зарегистрировано 47 случаев заражения COVID-19, выписаны уже четверо.

Ранее сообщалось, что за последние сутки в 14 регионах России были выявлены 658 инфицированных, двое заболевших скончались, 22 человека выздоровели. Всего в стране зарегистрировано 5 389 случаев заражения коронавирусом, умерли 45 человек, выздоровели — 355.

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