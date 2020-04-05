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У трех священников в Москве выявлен коронавирус

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© vk.com

© vk.com

Три священнослужителя Московской епархии заразились коронавирусом. Их тест показал положительный результат. Всем вступавшим в контакт с батюшками предложено самоизолироваться.

Как сказано в сообщении в Telegram рабочей группы при патриархе Московском и всея Руси по координации деятельности церковных учреждений в условиях распространения коронавирусной инфекции, еще два священника находятся под подозрением, но у них диагноз пока не подтвердился.

COVID-19 нашли у клирика храма иконы Божией Матери «Утоли моя печали» в Марьино иерея Николая Рыжкова, клирика храма Рождества Пресвятой Богородицы в Крылатском иерея Виктора Волкова и исполняющего обязанности настоятеля храма Вознесения Господня на Гороховом Поле иерея Георгия Дехтярева.

Под подозрением — настоятель храма Рождества Пресвятой Богородицы в Крылатском протоиерей Георгий Бреев и клирик того же храма священник Дмитрий Карпов.

«Контактировавших с указанными священнослужителями просим быть внимательными к своему здоровью и самоизолироваться», — отметили представители Русской православной Церкви (РПЦ).

Тем временем в борьбу с распространением коронавирусной инфекции активно включились благотворительные организации и волонтерские движения РПЦ.

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