Преподаватели московского вуза на месяц сократили себе отпуска

В связи с ситуацией, вызванной распространением коронавируса в России, преподаватели Финансового университета при правительстве РФ на месяц сократили свой отпуск и призывают другие вузы последовать их примеру.

Хотя с 6 апреля большинство высших учебных заведений страны возобновят процесс обучения в дистанционном формате, для высшего образования ситуация с коронавирусом — серьезный вызов, говорится в сообщении учебного заведения, попавшем в распоряжении газеты «Известия».

Отмечается, что вузам пришлось в кратчайшие сроки переходить на чтение лекции и проведение семинаров с использованием современных технологий дистанционного обучения, однако впереди самый непростой этап — экзамены и защита квалификационных выпускных работ.

Так как в вузах понимают, что недопустимо сорвать ни учебный год, ни летний прием абитуриентов на первый курс, учебный процесс, традиционно заканчивавшийся к 1 июля, точно придется продлять. Поэтому преподаватели Финансового университета отказались от месяца своего отпуска и уйдут на отдых с 1 августа, приводит издание сообщение вуза.

Ранее Министерство высшего образования и науки РФ объявило, что переносит сроки вступительных экзаменов в высшие учебные заведения страны. Это решение вызвано пандемией коронавируса COVID-19.

Как сообщал «Ридус», 27 марта заместитель председателя комитета Госдумы по образованию и науке Борис Чернышев направил вице-премьеру Татьяне Голиковой предложение перенести основной период ЕГЭ на август 2020 года, а также сдвинуть сроки приемных кампаний в вузах. По его мнению, временный переход на дистанционное обучение затруднил для школьников подготовку к экзаменам.