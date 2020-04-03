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Букмекерская контора попала в список системообразующих компаний России

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© vk.com

© vk.com

Букмекерская контора «Фонбет» была включена в антикризисный список системообразующих российских компаний, чье финансовое состояние будет исследоваться российскими властями в условиях обвала цен на нефть и пандемии коронавируса.

В опубликованный «Интерфаксом» перечень попали 646 компаний, которые могут рассчитывать на господдержку, а также на мораторий на банкротство в ближайшие полгода.

На 76-м месте в списке, утвержденном 20 марта комиссией правительства РФ, находится ООО «Ф.О.Н.». Как подтвердили Би-би-си в департаменте маркетинга компании, она является юридическим лицом букмекерской конторы «Фонбет».

«Вообще не знаю, что это и как попало. Просил исключить», — сказал изданию один из высокопоставленных чиновников Минфина.

Как отмечает «Интерфакс», список системообразующих предприятий появился во время кризиса 2008 года. Тогда в список включили чуть более 300 компаний, а в 2015 году он сократился примерно до 200.

В новом перечне оказались также супермаркеты «Вкусвилл» и «Азбука вкуса», онлайн-ритейлеры Ozon и Lamoda, магазины косметики «Л'Этуаль» и «Рив Гош».

Ранее сообщалось, что правительство совместно со Сбербанком и ВТБ планирует запустить пилотный проект по кредитованию бизнеса, который поможет компаниям выплачивать зарплаты сотрудникам.

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