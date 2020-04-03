Google проследит за перемещением пользователей во время карантина

Представители Google рассказали, что они собираются опубликовать данные о местоположении своих пользователей по всему миру. Первые данные будут выложены уже сегодня, 3 апреля.

Сообщается, что такая инициатива позволит правительствам оценить эффективность мер социального дистанцирования, введенных в действие для борьбы с пандемией COVID-19. Нововведение коснется пользователей из более чем 100 стран.

Отчеты о передвижениях пользователей в 131 стране мира будут размещены на специальном сайте и позволят наметить тенденции «движения во времени по географическому признаку», говорится в сообщении на одном из блогов компании.

Алгоритмы Google будут отображать количество посещений таких мест, как парки, магазины, дома и места работы. Сообщается, что компания будет считать процентное соотношение передвижений, а не абсолютное число посещений.

Мы надеемся, что эти данные помогут принять решения о том, как управлять пандемией COVID-19. Информация даст чиновникам картину мест, которые граждане их стран посещают чаще всего. Возможно, это поможет лучше контролировать людей, находящихся на карантине, — пишут в Google.

Система контроля передвижения пользователей будет работать по такому же принципу, как сейчас формируются данные о пробках на дорогах. Если в вашем смартфоне есть GPS-навигатор, а также система определения вашего местонахождения, то вы уже передаете агентству данные о передвижениях.

Сообщается, что никакая личная идентифицирующая информация, например, адрес вашего дома, контакты из телефонной книги и другие личные данные будут недоступны. В отчетах также будет использоваться статистический метод, который добавляет «искусственный шум» к необработанным данным, что затрудняет идентификацию пользователей.

Известно, что правительства многих стран, включая Китай, США, Израиль и некоторые страны Европы, заказали электронный мониторинг передвижения своих граждан в попытке ограничить распространение вируса, который заразил более миллиона человек и убивает более 50 000 человек по всему миру.