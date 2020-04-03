Как защитить российские IT-компании от американских монополистов

Американские IT-корпорации являются монополистами на рынке цифровых услуг. Они пытаются укрепить свое положение, ослабляя иностранных конкурентов, причем на их же рынке. Под ударом оказался и российский сегмент. Сегодня отечественные IT-компании считаются одними из самых успешных в мире. С 2002 года стоимость их экспорта увеличилась примерно в 25 раз — с 345 тысяч до 8,5 миллиардов долларов. Однако выиграть жесткую конкурентную схватку с американскими техногигантами в одиночку они не смогут. Поэтому государство должно не стоять в стороне, а включиться в эту борьбу, считает председатель комиссии Общественной палаты РФ по развитию информационного сообщества, СМИ и массовых коммуникаций Александр Малькевич.

Американские компании навязывают свои правила, свои услуги. И пользователи, и сторонние разработчики зависят от них. Компании-монополисты из США могут цензурировать соцсети и другие открытые площадки, блокировать неугодный контент. YouTube, например, модерирует видео исключительно на свое усмотрение. Аналогичная история с Facebook. Соцсеть по своему усмотрению создавала стоп-листы. И пользователи, попавшие в эти черные списки, не могли не то что опубликовать пост, но даже и отправить сообщение в Messenger, — рассказал Малькевич в интервью изданию Life.

По его мнению, чтобы укрепить положение отечественных IT-компаний на рынке. государство обязано предпринять следующие шаги.

Первое — обеспечить протекционистские меры. Недавно был принят закон о предустановке российского софта на иностранные гаджеты, но этого недостаточно, полагает Малькевич. Необходимо также создать программу поощрений, чтобы у отечественных разработчиков был стимул развиваться.

Второй шаг — правительство должно обязать иностранные компании, работающие на территории РФ, открыть у нас свои представительства. Это необходимо для того, чтобы те же американцы действовали в нашем правовом поле и платили налоги в российский бюджет, как они это делают, скажем, в Евросоюзе.

Третий шаг — необходимо добиться, чтобы большие платформы открыли все стоп-листы, обозначили понятные правила и ограничения. «То есть обеспечили всем пользователям равные условия. А то это не дело, когда вас могут заблокировать просто по решению модератора с пометкой „нарушены правила сообщества“. Какие правила? Где четкое разъяснение этих правил?» — пояснил Александр Малькевич.