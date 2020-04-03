Губернатор Камчатки Илюхин ушел в отставку

Губернатор Камчатского края Владимир Илюхин сообщил о своем уходе в отставку. Решение было принято по собственному желанию, сообщила пресс-служба главы региона.

«Сегодня я подал заявление об отставке по собственному желанию на имя президента», — цитирут ТАСС слова Владимира Илюхина.

Илюхин возглавлял регион с 2011 года. До него никто так долго не занимал должность губернатора Камчатского края после объединения Камчатской области с Корякским автономным округом.

Владимир Илюхин — уроженец села Новониколаевка Красноярского края, Он родился 25 июня 1961 года. Чиновник получил сначала среднее образование по специальности гидротехник, затем — два высших (экономическое и юридическое), имеет ученую степень кандидата экономических наук.

С 2000 года Илюхин начал занимать административные должности. Он руководил управлением в администрации Камчатской области, был главным федеральным инспектором на Чукотке, в Хабаровском крае, Якутии, Корякском автономном округе и Камчатском крае.

В 2011 году Илюхин сменил на посту губернатора Камчатского края Алексея Кузьмицкого. В мае 2015 года по согласованию с президентом России он досрочно ушел в отставку с поста главы региона, а в сентябре того же года снова получил назначение на эту должность, набрав 75% голосов избирателей на досрочных выборах.