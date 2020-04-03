Пивовары попросили не ограничивать продажу алкоголя во время пандемии

Союз российских пивоваров просит главу правительства страны Михаила Мишустина не ограничивать продажу алкогольных напитков из-за угрозы распространения коронавирусной инфекции. Бизнесмены отметили, что такие меры уже введены в Башкирии, Крыму, Якутии, Чечне, Красноярском и Пермском краях, Ленинградской и Кемеровской областях. Их разрабатывают в ускоренном порядке и в других регионах.

Пивовары «выступает категорически против любых инициатив и мер по ограничению легального оборота алкогольной продукции» во время пандемии. По мнению авторов документа, они приведут к разорению большей части производителей, росту безработицы и увеличению потребления «опасных для здоровья суррогатов».

«Союз российских пивоваров — крупнейшее некоммерческое объединение участников пивоваренной отрасли России — просит вас на время борьбы с пандемией коронавируса ввести в России единые федеральные правила оборота пивоваренной продукции, которые поддержат легальных производителей пива и защитят потребителей от нелегальной, опасной для здоровья алкогольной продукции», — цитирует ТАСС текст документа.

Пивовары отметили, что отрасль уже пострадала в связи с закрытием из-за карантинных мер ресторанов, баров, кафе, гостиниц и других точек продаж алкоголя. Большая часть российских пивоваренных предприятий относятся к малому и среднему бизнесу.

«Запреты на продажу алкогольной продукции и, в том числе, пива, уничтожают не только пивоваров, каждый из которых вложил в создание производств десятки миллионов рублей, но и рабочие места сотен тысяч россиян, занятых в других сферах», — сказано в тексте письма.

По подсчетам авторов документа, одно рабочее место в производстве пива создает около десяти в смежных отраслях. К ним можно отнести сельское хозяйство, транспорт, торговлю, выпуск тары и упаковки. В российском пивоварении сейчас занято примерно 40 тысяч сотрудников, следовательно, еще 400 тысяч работают благодаря производству пива.

Тем временем владельца модного столичного бара обвинили в том, что он скрыл от врача, который его осматривал, возвращение из «коронавирусной» Франции и мог заразить ее COVID-19.