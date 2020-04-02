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Из-за коронавируса приходится откладывать плановую вакцинацию

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  • , журналист «Ридуса», отдел «Наука и технологии»
© pixabay

© pixabay

Многие родители переживают, что из-за пандемии коронавируса они не могут посещать педиатров и планово проводить вакцинацию своим маленьким детям. Врачи признают критичность ситуации, но пока не могут предложить решения этой проблемы.

На днях специалисты Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) заявили о том, что они вынуждены приостановить свои массовые усилия по иммунизации на фоне растущей пандемии коронавируса.

Последние несколько лет медики боролись с распространением полиомиелита, и теперь из-за приостановки вакцинации заболевание может снова начать активно распространяться.

Напомним, что от полиомиелита прививают детей в 4,5 месяца, далее в 6, 18 и 20 месяцев, а также в 14 лет. Считается, что это заболевание кануло в Лету и совершенно никак не может поразить современного человека. Как бы ни хотелось, чтобы это было правдой, но в трех странах на планете передача полиомиелита никогда не прекращалась, мало того, он выходит за границы в соседние и отдаленные страны.

Никаких лекарств от этого вируса нет, и единственный способ защититься — иммунизация. Но из-за эпидемии коронавируса ВОЗ приняла решение о том, что в течение следующих шести месяцев вся деятельность по борьбе с полиомиелитом, включая плановую вакцинацию, будет остановлена, чтобы не подвергать пациентов и медицинских работников неоправданному риску.

Это заявление было сделано после состоявшегося на прошлой неделе совещания Совета по надзору за полиомиелитом.

Эксперты отметили, что сейчас все силы нужно направить на борьбу с коронавирусом. Но, к сожалению, эти действия, несомненно, приведут к увеличению распространения полиомиелита, а также побочных эффектов, которые возникают после перенесенного заболевания.

Известно, что полиомиелит вызывает парезы — снижение силы, обусловленное поражением двигательного пути нервной системы, а также паралич.

В статье говорится, что глобальные усилия по искоренению полиомиелита начались в 1988 году и были направлены на ликвидацию этого заболевания к 2000 году. Однако эта инициатива была сорвана из-за многочисленных проблем, включая устойчивость к вакцинам и ограниченный доступ к районам из-за конфликтов в Пакистане, Афганистане и Нигерии.

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«Спортсмены спарринговались»: помощник депутата объяснила драку с охраной

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© youtube.com

© youtube.com

Помощник депутата Государственной Думы РФ Адама Делимханова Татьяна Лазина объяснила «Ридусу» причины столкновения неизвестного со службой безопасности депутата в холле московского «Президент-отеля».

На видеозаписи драки, котору опубликовал Telegram-канал Baza, можно увидеть, как мужчина в светлой спортивной куртке попытался подойти к Делимханову и что-то сказать, но охранники законодателя отстранили его в сторону. Тем не менее, мужчина продолжил перепалку с одним из сотрудников охраны, а затем пустил в ход кулаки, хотя коллега охранника пытался их разнять.

Тем не менее, Татьяна Лазина утверждает, что происходящее на видео на самом деле было гораздо безобиднее, чем кажется со стороны.

«Не было никакого конфликта. Просто спортсмены спарринговались», — заявила «Ридусу» помощник депутата Делимханова.

Адам Делимханов стал депутатом Государственной Думы РФ по итогам выборов 2007 года и дважды переизбирался на последующих выборах. Он входит в парламентскую фракцию партии «Единая Россия», состоит в комитете по безопасности и противодействию коррупции.

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