Из-за коронавируса приходится откладывать плановую вакцинацию

Многие родители переживают, что из-за пандемии коронавируса они не могут посещать педиатров и планово проводить вакцинацию своим маленьким детям. Врачи признают критичность ситуации, но пока не могут предложить решения этой проблемы.

На днях специалисты Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) заявили о том, что они вынуждены приостановить свои массовые усилия по иммунизации на фоне растущей пандемии коронавируса.

Последние несколько лет медики боролись с распространением полиомиелита, и теперь из-за приостановки вакцинации заболевание может снова начать активно распространяться.

Напомним, что от полиомиелита прививают детей в 4,5 месяца, далее в 6, 18 и 20 месяцев, а также в 14 лет. Считается, что это заболевание кануло в Лету и совершенно никак не может поразить современного человека. Как бы ни хотелось, чтобы это было правдой, но в трех странах на планете передача полиомиелита никогда не прекращалась, мало того, он выходит за границы в соседние и отдаленные страны.

Никаких лекарств от этого вируса нет, и единственный способ защититься — иммунизация. Но из-за эпидемии коронавируса ВОЗ приняла решение о том, что в течение следующих шести месяцев вся деятельность по борьбе с полиомиелитом, включая плановую вакцинацию, будет остановлена, чтобы не подвергать пациентов и медицинских работников неоправданному риску.

Это заявление было сделано после состоявшегося на прошлой неделе совещания Совета по надзору за полиомиелитом.

Эксперты отметили, что сейчас все силы нужно направить на борьбу с коронавирусом. Но, к сожалению, эти действия, несомненно, приведут к увеличению распространения полиомиелита, а также побочных эффектов, которые возникают после перенесенного заболевания.

Известно, что полиомиелит вызывает парезы — снижение силы, обусловленное поражением двигательного пути нервной системы, а также паралич.



В статье говорится, что глобальные усилия по искоренению полиомиелита начались в 1988 году и были направлены на ликвидацию этого заболевания к 2000 году. Однако эта инициатива была сорвана из-за многочисленных проблем, включая устойчивость к вакцинам и ограниченный доступ к районам из-за конфликтов в Пакистане, Афганистане и Нигерии.

