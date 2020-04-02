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Губернаторов ждут крупные неприятности по итогам борьбы с эпидемией

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Нескольким губернаторам грозят крупные неприятности из-за плохой готовности их регионов к борьбе с распространением коронавирусной инфекции. В частности, сообщается об отсутствии достаточного количества квалифицированных медиков, свободных мест в больницах и аппаратов искусственной вентиляции легких. Также федеральные власти проверят, как в этих регионах работают горячие линии, система предупреждения заболеваний и система координации работы всех служб.

В настоящий момент проверки вовсю идут уже в нескольких десятках регионов, и в пяти из них — Ставропольском, Хабаровском, Краснодарском краях, Республике Коми и Архангельской области — результаты не просто удручают, а ужасают: регионы совершенно не готовы бороться с возможной эпидемией. Халатность местных властей может привести к настоящей катастрофе, — пишет издание URA.RU со ссылкой на Telegram-канал «Бойлерная».

По данным издания, неприятности ждут еще глав Мордовии и Камчатки.

Самое вопиющее положение в Республике Коми, которую возглавляет Сергей Гапликов. Там зараженными оказались 54 человека, причем 53 из них — это сотрудники и пациенты больницы Эжвинского района. Сейчас больница закрыта на двухнедельный карантин.

Вместе с тем родственники умершей работницы больницы Эжвинского района утверждают, что руководство медучреждения скрывает точное число умерших от осложнений, вызванных коронавирусом, а еще отказывается выдавать тела мертвых.

Как заявляют местные СМИ, вирус в больницу принес заведующий хирургическим отделением Андрей Керн, заразившийся от детей, которые приехали из Европы.

«Гапликов и так был на грани. Самое удобное — организовать отставки в связи с ошибками в ходе борьбы с коронавирусом. Под ударом все, кто находится у нас в рейтинге политической устойчивости в красной зоне», — рассказал президент коммуникационного холдинга «Минченко Консалтинг» Евгений Минченко в интервью URA.RU.

Действиями глав вышеназванных регионов недовольны и в «Единой России», заявил заместитель секретаря генсовета партии, депутат Госдумы Евгений Ревенко.

«Судя по той информации, которую мы получаем, к властям не только Коми, Архангельской области и Камчатского края, но также и Краснодарского и Хабаровского краев есть серьезные вопросы — не должным образом организована работа по борьбе с распространением инфекции и оказанию помощи людям. Эти недостатки должны быть оперативно устранены. Речь идет о жизни и здоровье людей», — высказался Ревенко.

По данным оперативного штаба по борьбе с коронавирусом COVID-19, в России на 2 апреля зарегистрировано 3548 случаев заболевания, из них 771 — за последние сутки. Главными очагами эпидемии остаются обе столицы и Московская область. Сообщается о 250 вылеченных и 30 умерших больных.

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«Спортсмены спарринговались»: помощник депутата объяснила драку с охраной

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© youtube.com

© youtube.com

Помощник депутата Государственной Думы РФ Адама Делимханова Татьяна Лазина объяснила «Ридусу» причины столкновения неизвестного со службой безопасности депутата в холле московского «Президент-отеля».

На видеозаписи драки, котору опубликовал Telegram-канал Baza, можно увидеть, как мужчина в светлой спортивной куртке попытался подойти к Делимханову и что-то сказать, но охранники законодателя отстранили его в сторону. Тем не менее, мужчина продолжил перепалку с одним из сотрудников охраны, а затем пустил в ход кулаки, хотя коллега охранника пытался их разнять.

Тем не менее, Татьяна Лазина утверждает, что происходящее на видео на самом деле было гораздо безобиднее, чем кажется со стороны.

«Не было никакого конфликта. Просто спортсмены спарринговались», — заявила «Ридусу» помощник депутата Делимханова.

Адам Делимханов стал депутатом Государственной Думы РФ по итогам выборов 2007 года и дважды переизбирался на последующих выборах. Он входит в парламентскую фракцию партии «Единая Россия», состоит в комитете по безопасности и противодействию коррупции.

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