Губернаторов ждут крупные неприятности по итогам борьбы с эпидемией

Нескольким губернаторам грозят крупные неприятности из-за плохой готовности их регионов к борьбе с распространением коронавирусной инфекции. В частности, сообщается об отсутствии достаточного количества квалифицированных медиков, свободных мест в больницах и аппаратов искусственной вентиляции легких. Также федеральные власти проверят, как в этих регионах работают горячие линии, система предупреждения заболеваний и система координации работы всех служб.

В настоящий момент проверки вовсю идут уже в нескольких десятках регионов, и в пяти из них — Ставропольском, Хабаровском, Краснодарском краях, Республике Коми и Архангельской области — результаты не просто удручают, а ужасают: регионы совершенно не готовы бороться с возможной эпидемией. Халатность местных властей может привести к настоящей катастрофе, — пишет издание URA.RU со ссылкой на Telegram-канал «Бойлерная».

По данным издания, неприятности ждут еще глав Мордовии и Камчатки.

Самое вопиющее положение в Республике Коми, которую возглавляет Сергей Гапликов. Там зараженными оказались 54 человека, причем 53 из них — это сотрудники и пациенты больницы Эжвинского района. Сейчас больница закрыта на двухнедельный карантин.

Вместе с тем родственники умершей работницы больницы Эжвинского района утверждают, что руководство медучреждения скрывает точное число умерших от осложнений, вызванных коронавирусом, а еще отказывается выдавать тела мертвых.

Как заявляют местные СМИ, вирус в больницу принес заведующий хирургическим отделением Андрей Керн, заразившийся от детей, которые приехали из Европы.

«Гапликов и так был на грани. Самое удобное — организовать отставки в связи с ошибками в ходе борьбы с коронавирусом. Под ударом все, кто находится у нас в рейтинге политической устойчивости в красной зоне», — рассказал президент коммуникационного холдинга «Минченко Консалтинг» Евгений Минченко в интервью URA.RU.



Действиями глав вышеназванных регионов недовольны и в «Единой России», заявил заместитель секретаря генсовета партии, депутат Госдумы Евгений Ревенко.

«Судя по той информации, которую мы получаем, к властям не только Коми, Архангельской области и Камчатского края, но также и Краснодарского и Хабаровского краев есть серьезные вопросы — не должным образом организована работа по борьбе с распространением инфекции и оказанию помощи людям. Эти недостатки должны быть оперативно устранены. Речь идет о жизни и здоровье людей», — высказался Ревенко.



По данным оперативного штаба по борьбе с коронавирусом COVID-19, в России на 2 апреля зарегистрировано 3548 случаев заболевания, из них 771 — за последние сутки. Главными очагами эпидемии остаются обе столицы и Московская область. Сообщается о 250 вылеченных и 30 умерших больных.