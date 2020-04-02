Китайские ветеринары выяснили, что кошки заражают друг друга коронавирусом

Ветеринары из Китая опубликовали исследование, в котором рассказали, как домашние животные реагируют на вирус SARS-CoV-2, вызывающий новое заболевание COVID-19. Предыдущие исследования показали, что животные могут заразиться вирусом, но передать его человеку — вряд ли.

Новое экспериментальное исследование показывает, что другие домашние животные, например свиньи, куры и утки, с большой долей вероятности не подвержены коронавирусу. А вот кошки, мало того, что могут заразиться вирусом, еще могут заражать друг друга.

В своем исследовании мы решили проверить, как реагируют на вирус самые распространенные домашние животные — кошки и собаки. Пока нет никаких свидетельств, что домашние питомцы могут заразиться от своего хозяина, а также пока не зарегистрировано обратных случаев, когда кошки или собаки заражают людей, — пишут ветеринары.

На сегодняшний день ученые считают, что животные могут подцепить вирус после контакта с зараженными поверхностями или от других животных. Например, исследования показали, что кошки при тесном контакте друг с другом могут заразить друг друга.

В ходе эксперимента специалисты заражали животных высокими дозами вируса SARS-CoV-2. Потом зараженных кошек поместили в вольер к здоровым. Спустя какое-то время у здоровых животных взяли анализ, который показал, что часть кошек заразилась.



Это свидетельствует о том, что вирус был занесен через дыхательные пути. Все три специально зараженных кота вырабатывали антитела против SARS-CoV-2. Интересно, что ни у одного из котов не было никаких симптомов заболевания.

Однако дальнейшие эксперименты показали, что вирус не может передаться от кошки к человеку. Это было важно выяснить, так как кошки постоянно находятся в тесном контакте с человеком.



Подобный эксперимент также провели и над собаками, но из пяти зараженных учеными собак ни одна не стала носителем инфекции. Аналогичным образом реагировали свиньи и утки.

А вот хорьки и другие грызуны оказались крайне подвержены SARS-CoV-2, что делает их пригодными для испытания вакцин и лекарств, — пишут исследователи.

Несмотря на то, что животные не могут заразить хозяев, не нужно забывать о соблюдении стандартных мер гигиены, особенно это касается собак, с которыми вы ежедневно гуляете на улице.

Владельцам домашних животных по-прежнему рекомендуется соблюдать ряд правил: им следует мыть руки до и после контакта с питомцами, их пищей и посудой для корма.