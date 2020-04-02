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Китайские ветеринары выяснили, что кошки заражают друг друга коронавирусом

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  • , журналист «Ридуса», отдел «Наука и технологии»
© pixabay

© pixabay

Ветеринары из Китая опубликовали исследование, в котором рассказали, как домашние животные реагируют на вирус SARS-CoV-2, вызывающий новое заболевание COVID-19. Предыдущие исследования показали, что животные могут заразиться вирусом, но передать его человеку — вряд ли.

Новое экспериментальное исследование показывает, что другие домашние животные, например свиньи, куры и утки, с большой долей вероятности не подвержены коронавирусу. А вот кошки, мало того, что могут заразиться вирусом, еще могут заражать друг друга.

В своем исследовании мы решили проверить, как реагируют на вирус самые распространенные домашние животные — кошки и собаки. Пока нет никаких свидетельств, что домашние питомцы могут заразиться от своего хозяина, а также пока не зарегистрировано обратных случаев, когда кошки или собаки заражают людей, — пишут ветеринары.

На сегодняшний день ученые считают, что животные могут подцепить вирус после контакта с зараженными поверхностями или от других животных. Например, исследования показали, что кошки при тесном контакте друг с другом могут заразить друг друга.

В ходе эксперимента специалисты заражали животных высокими дозами вируса SARS-CoV-2. Потом зараженных кошек поместили в вольер к здоровым. Спустя какое-то время у здоровых животных взяли анализ, который показал, что часть кошек заразилась.

Это свидетельствует о том, что вирус был занесен через дыхательные пути. Все три специально зараженных кота вырабатывали антитела против SARS-CoV-2. Интересно, что ни у одного из котов не было никаких симптомов заболевания.

Однако дальнейшие эксперименты показали, что вирус не может передаться от кошки к человеку. Это было важно выяснить, так как кошки постоянно находятся в тесном контакте с человеком.

Подобный эксперимент также провели и над собаками, но из пяти зараженных учеными собак ни одна не стала носителем инфекции. Аналогичным образом реагировали свиньи и утки.

А вот хорьки и другие грызуны оказались крайне подвержены SARS-CoV-2, что делает их пригодными для испытания вакцин и лекарств, — пишут исследователи.

Несмотря на то, что животные не могут заразить хозяев, не нужно забывать о соблюдении стандартных мер гигиены, особенно это касается собак, с которыми вы ежедневно гуляете на улице.

Владельцам домашних животных по-прежнему рекомендуется соблюдать ряд правил: им следует мыть руки до и после контакта с питомцами, их пищей и посудой для корма.

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«Спортсмены спарринговались»: помощник депутата объяснила драку с охраной

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© youtube.com

© youtube.com

Помощник депутата Государственной Думы РФ Адама Делимханова Татьяна Лазина объяснила «Ридусу» причины столкновения неизвестного со службой безопасности депутата в холле московского «Президент-отеля».

На видеозаписи драки, котору опубликовал Telegram-канал Baza, можно увидеть, как мужчина в светлой спортивной куртке попытался подойти к Делимханову и что-то сказать, но охранники законодателя отстранили его в сторону. Тем не менее, мужчина продолжил перепалку с одним из сотрудников охраны, а затем пустил в ход кулаки, хотя коллега охранника пытался их разнять.

Тем не менее, Татьяна Лазина утверждает, что происходящее на видео на самом деле было гораздо безобиднее, чем кажется со стороны.

«Не было никакого конфликта. Просто спортсмены спарринговались», — заявила «Ридусу» помощник депутата Делимханова.

Адам Делимханов стал депутатом Государственной Думы РФ по итогам выборов 2007 года и дважды переизбирался на последующих выборах. Он входит в парламентскую фракцию партии «Единая Россия», состоит в комитете по безопасности и противодействию коррупции.

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