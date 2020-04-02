Коронавирус перенес климатический саммит ООН в Глазго

Пандемия COVID-19 продолжает вносить изменения в график важнейших международных мероприятий. Конференция ООН по изменению климата-2020 в Глазго (COP26), запланированная на ноябрь, переносится на 2021 год. Также будет отложено совещание по Конвенции о биологическом разнообразии, которое собирались провести в китайском Куньмине. Об этом со ссылкой на решение Организации Объединенных Наций сообщило министерство по защите окружающей среды Финляндии.

«Климатический саммит COP26 в Глазго будет перенесен с ноября на следующий год из-за глобальной ситуации с коронавирусом», — цитирует РИА Новости заявление министерства.

На двухнедельный саммит, который Великобритания собиралась провести совместно с Италией, должны были приехать около 30 тысяч делегатов. Планировалось присутствие глав государств многих стран мира.

Министр окружающей среды и климата Финляндии Криста Микконен заявила, что в сложившейся ситуации перенос мероприятий является «правильным и стоящим решением». Переговоры о климате должны быть хорошо подготовлены, а проводить их следует «в безопасных условиях».

«В то же время следует помнить, что изменение климата и глобальный кризис устойчивости не исчезли и миру по-прежнему необходимы быстрые и решительные действия по сокращению выбросов и сохранению природы», — добавила министр.

Государствам мира необходимо «обновить» свои обязательства в рамках Парижского климатического соглашения в течение 2020 года. На встрече в Глазго предстояло оценить достаточность обязательств стран по сокращению выбросов для ограничения глобального потепления.

На совещании в Куньмине ожидалось принятие решений о новых международных целях в области биоразнообразия до 2030 года.

Вспышка коронавирусной инфекции вызвала перенос множества политических, общественных и других мероприятий. Сред спортивных событий года, которые не смогут состояться в назначенные сроки, оказались и Олимпийские игры в Токио.