Российский военный самолет с грузом медицинской помощи прибыл в США

Военно-транспортный самолет ВКС России Ан-124 «Руслан» с грузом медицинской помощи для Соединенных Штатов во время пандемии COVID-19 приземлился в международном аэропорту имени Джона Кеннеди в Нью-Йорке. Об этом сообщили в постоянном представительстве России при ООН.

«Самолет приземлился», — цитирует РИА Новости сообщение постпредства.

Посол России в США Анатолий Антонов ранее заявил, что борт везет «гуманитарный груз по линии Минпромторга России». Сейчас Москва располагает ресурсами, которые могут быть направлены на поддержку медицины в других странах, страдающих от вспышки коронавирусной инфекции.

По словам Антонова, никто не может гарантировать, что такая помощь когда-нибудь не потребуется и России. И у нее есть друзья за границей, готовые помочь в трудной ситуации.



Как ранее сообщили в Министерстве обороны РФ, тяжелый российский транспортник взлетел с аэродрома «Чкаловский» в Московской области. Договоренность об отправке медицинской помощи была достигнута во время телефонного разговора президентов Владимира Путина и Дональда Трампа.