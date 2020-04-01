Есть ли польза от самодельных масок

Антисептики и маски закончились в российских аптеках еще несколько недель назад. Если дезинфектор для рук еще можно заменить мылом, то как быть с маской? Насколько эффективна будет такая повязка, если сделать ее в домашних условиях?

Американские ученые провели исследование, которое показало, что самодельные маски, несмотря на сниженную эффективность по сравнению с медицинскими, все равно помогают снизить риск заражения коронавирусом.

Закройте лицо довольно тщательно от рта до носа, чтобы предотвратить попадание в него крупных капель, выделяемых при кашле. Если нет под рукой медицинской маски, то можно сделать повязку своими руками, главное — обращайте внимание на чистоту масок, — пишут исследователи.

Исследования показали, что ношение маски может снизить риск развития респираторной инфекции, в том числе коронавируса. Однако стоит отметить, что ношение маски как способ обезопасить себя от инфекции целесообразен в закрытых помещениях, общественном транспорте, а также медицинских учреждениях.

Если вы носите маску во время прогулки, когда рядом с вами никого нет, то вы в любом случае не сможете заразиться коронавирусом, пишут ученые.

Если у вас нет медицинской маски или респиратора, то вы можете использовать платок или даже шарф, находясь в магазине или аптеке. Но ученые напоминают о необходимости соблюдения гигиены. Как правило, медицинские маски рассчитаны на 30—40 минут использования, после чего их утилизируют.

Шарф или платок выбрасывать не нужно, так как их можно постирать при высоких температурах. Если вы решили сшить себе тканевые маски, то медики предлагают выбирать толстые ткани, поскольку они способны обеспечить дополнительную защиту.

Например, для изготовления тканевой маски отлично подойдет хлопок или войлок. Но не забывайте, что такие маски особенно нуждаются в дезинфекции, поэтому не забывайте их часто менять и стирать.

