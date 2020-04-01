Ученые назвали дистанцию в 2 метра недостаточной для безопасности

Врачи во всем мире просят соблюдать меры предосторожности, чтобы не заболеть коронавирусом. Основные рекомендации медиков: часто мыть руки с мылом, пользоваться антисептиками, надевать маску и перчатки в общественных местах, а также соблюдать дистанцию минимум два метра.

Последний пункт особенно заинтересовал ученых из Массачусетского технологического института, которые считают, что такой дистанции недостаточно для безопасности.

Ученые изучали динамику выдохов (кашель и чиханье) в течение многих лет и обнаружили, что выдохи вызывают газовые облака, которые могут перемещаться до 8,2 метра. Эти данные не соответствуют рекомендациям Всемирной Организацией Здравоохранения (ВОЗ), которая рекомендует соблюдать дистанцию между людьми 1,8 м.

Существует настоятельная необходимость в пересмотре принципов, которые в настоящее время предоставляются ВОЗ, особенно для работников здравоохранения, — пишут авторы работы.

Капли, которые мы выдыхаем во время кашля или чихания могут достигать высокой скорости и дальности распространения. В настоящее время используемые хирургические маски и маски N95 могут остановить проникновение вируса, однако обычные марлевые маски не всегда способны полностью защитить лицо от заражения.

После чиханья или кашля образуется «газовое облако», которое некоторое время сохраняет в себе частички каплей. Если рядом с больным есть другой человек, то есть большой риск, что эти частички попадут на незащищенные слизистые оболочки.

Ученые отметили, что чиханье в носовой платок или локоть существенно снижает риски распространения вируса.



В новом исследовании ученые пытались выяснить расстояние, на котором вирус эффективен. Для исследователей было важно не только, как далеко могут проникнуть микробы, но и, как далеко они смогут проникнуть, прежде чем перестанут представлять угрозу.

Чем мельче эти капли, тем меньше риск того, что они могут заразить кого-то, кто вдохнет их. Самую большую угрозу представляют крупные капли, которые часто выдыхают при кашле. Эти капли достаточно велики, но они могут задерживаться в воздухе какое-то время.

Однако, данные американских ученых все еще остаются экспериментальными. Ученые из ВОЗ постоянно работают и исследуют методы передачи коронавирусной инфекции. Если бы коронавирус был эффективен на расстоянии до 8,2 метра, как утверждают специалисты в своем исследовании, то COVID-19, вероятно, распространялся бы намного быстрее.

Требуется определенное количество вирусных частиц, мы называем их вирионами или отдельными вирусами, чтобы проникнуть в организм и вызвать эту инфекцию. Сейчас мы точно не знаем, что это за число, но это, вероятно, больше, чем один вирус, — поясняют эксперты.

Это противоречивое исследование так и не поставило точку в вопросе безопасного расстояния между людьми в период эпидемии. Если дистанцию в 8 метров выдерживать проблематично (например, в небольших магазинах или аптеках), то минимум 2−3 метра вполне реально.

Также не стоит забывать о стандартных методах профилактики — проветривании помещения, мытья рук с мылом, а также самоизоляции.

